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Рубль на "Мосбирже" дорожает к юаню

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - На открытии торгов пятницы на "Московской бирже" рубль дорожает к юаню в ожидании отчета Минфина о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июне.

За первую минуту торгов юань подешевел на 6,25 копейки, до 11,402 рубля, оказавшись на 6,73 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Пара юань/рубль, вероятно, будет торговаться в пятницу в диапазоне 11,4-12 рублей, доллар/рубль - 77-79 рублей/$1, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

Участники торгов в четверг предпочли занять выжидательные позиции ввиду признаков стабилизации нефтяных котировок и ожидания данных Минфина об операциях в рамках бюджетного правила в июле, способных определить закрытие недели ключевыми валютными парами, отмечает эксперт.

"По-прежнему считаем, что баланс рисков смещен в сторону некоторого повышения валютных курсов. Целевыми по юаню на пятницу видим 11,4-12 рублей, по доллару, с учетом наметившегося ослабления позиций американской валюты на мировых рынках, - 77-79 рублей/$1", - пишет Локтюхов.

Возможности для смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) сохраняются и сейчас, несмотря на июньское ужесточение риторики Центробанка, но в какой мере и когда они будут использованы, пока не ясно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Мы в июле будем обновлять прогноз свой развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что, да, действительно есть пространство для снижения ставки. В принципе оно есть, пространство для снижения ставки. Только сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации", - сказала она.

Ситуация на внутреннем топливном рынке, "конечно, беспокоит", отметила глава ЦБ, однако, по ее словам, регулятор рассматривает "фактор ситуации на топливном рынке как временный". Набиуллина отметила, что ЦБ будет оценивать наличие вторичных эффектов для инфляции и если не увидит их, топливный фактор не повлияет на решение по ключевой ставке.

Следующее заседание совета директоров по ДКП пройдет 24 июля, оно будет опорным (то есть ЦБ опубликует среднесрочный макропрогноз).

По итогам предыдущего заседания совета директоров, прошедшего 19 июня, ЦБ снизил ставку более скромным относительно рыночных ожиданий шагом - 25 б.п. против 50 б.п. (до 14,25%), указав на проинфляционные риски со стороны не только топливного рынка, но и фактора бюджетной политики.

Цены на нефть умеренно повышаются в пятницу на фоне низкой активности торгов в связи с выходным днем в США.

К 10:07 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,39% до $72,07 за баррель. Августовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,23%, до $68,85 за баррель.

Основные торги WTI в пятницу не проводятся из-за выходного в США по случаю Дня независимости, который отмечается 4 июля.

На рынке сохраняется осторожный оптимизм в отношении усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил CNBC, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном, и Тегеран согласился "практически на все", что нужно Штатам.

Экспорт нефти из стран Персидского залива быстро восстанавливается после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров. Саудовская Аравия увеличила поставки практически до уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

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