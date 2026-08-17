Снижение объема нефти в SPR ставит под вопрос сохранность подземных хранилищ США

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Нефтехранилища, в которых находятся стратегические резервы США, могут быть повреждены из-за быстрого изъятия из них сырья в ответ на последствия ближневосточного конфликта, предупреждают эксперты. Об этом сообщает CNBC.

Объем нефти в стратегическом нефтяном резерве (SPR) упал ниже отметки в 300 млн баррелей впервые с начала 80-х годов, сообщило на прошлой неделе Минэнерго США. Власти страны ранее пообещали высвободить 172 млн баррелей нефти из SPR в ответ на проблемы с поставками сырья на мировой рынок, вызванные военными действиями на Ближнем Востоке. После этого, в SPR останется еще порядка 243 млн баррелей нефти. Нефть SPR хранится в 60 солевых кавернах на глубине в несколько тысяч футов на четырех крупных объектах вдоль побережья Мексиканского залива в Луизиане и Техасе.

Минэнерго США заявляло, что для безопасной эксплуатации каверн в резерве должно оставаться не менее 70 млн баррелей, однако некоторые эксперты оспаривают эту оценку. Так, Амос Хохштейн, занимавший пост старшего советника по энергетике при президенте США Джо Байдене, считает, что падение объема резервов ниже 300 млн баррелей уже создает риск повреждения каверн.

"Я не знаю никого, кто считал бы допустимым снижение объема нефти в резервах до уровня менее 300 млн баррелей, - заявил он CNBC. - Зато я знаю множество людей, кто полагает, что нельзя даже приближаться к уровню в 300 млн баррелей, поскольку это может физически повредить каверны, в которых хранится нефть".

Представитель Минэнерго Бен Дитдерих заявил CNBC, что утверждения о возможном обрушении подземных хранилищ по мере изъятия нефти из SPR не соответствует действительности.

"Каверны всегда заполнены. Меняется лишь соотношение нефти и воды, которыми их заполняют", - сказал он, добавив, что администрация президента США Дональда Трампа "ответственно управляет стратегическим нефтяным резервом как важнейшим активом национальной безопасности".

Опасения по поводу сохранности соляных каверн высказывали представители обеих основных политических партий США, отмечает CNBC. Республиканские законодатели поднимали этот вопрос, когда в 2022 году администрация Байдена высвободила из резерва рекордные 180 млн баррелей нефти в ответ на конфликт на Украине.

При Байдене объем нефти в SPR опустился в 2023 году ниже 350 млн баррелей. До начала войны с Ираном резервы были восстановлены примерно до 415 млн баррелей.