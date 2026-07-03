Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию ростом на 0,1%

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций в начале основной сессии на "Мосбирже" в пятницу незначительно подрос в рамках коррекции после отката накануне из-за ожиданий возможной паузы в монетарном смягчении ЦБ на фоне роста инфляции; факторами поддержки в конце недели выступают подорожавшие металлы и нефть (фьючерс на Brent отскочил выше $72 за баррель).

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 0,1% до 2259,02 пункта, индекс РТС вырос на 0,1% до 913,22 пункта. Из индексных бумаг лидируют в росте акции "Русала" (+1,5%), "Московской биржи" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,2%), "Аэрофлота" (+1,1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 3 июля, составляет 77,9293 рубля (-33,59 копейки).

Подорожали также акции "Татнефти" (+1%), "Северстали" (+0,8%), "Группы компаний ПИК" (+0,8%), "Газпрома" (+0,7%), ВТБ (+0,7%), "Норникеля" (+0,6%), Сбербанка (+0,3% и +0,2% "префы"), "МТС" (+0,3%), "Полюса" (+0,3%), "Яндекса" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Интер РАО" (+0,2%), "ФосАгро" (+0,2%), "ИКС 5" (+0,1%), "Хэдхантера" (+0,1%).

Подешевели акции "НЛМК" (-1,4%), "Т-Технологии" (-0,9%), "ММК" (-0,8%), "ВК" (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), АФК "Система" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%).

Банк России исходит из временного характера ситуации на топливном рынке и пока не видит вторичных инфляционных эффектов от нее, будет оценивать их по результатам опроса в июле, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса.

Также она отметила, что на фондовый рынок влияют и геополитика, и коррекция ожиданий по траектории ключевой ставки, при этом оснований для какого-либо экстренного вмешательства государства, в том числе в виде скупки активов, сейчас нет.

Возможности для смягчения денежно-кредитной политики сохраняются и сейчас, несмотря на июньское ужесточение риторики Центробанка, но в какой мере и когда они будут использованы, пока не ясно, заявила Набиуллина в интервью программе "Вести".

Ситуация в российской экономике пока развивается в рамках прогноза Банка России, заявил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов. "Все, что касается июльского прогноза, мы будем очень активно обсуждать в ходе июльского раунда. Пока я бы не сказал, что в части экономической активности ситуация как-то идет сильно ниже нашего прогноза. Нет. Скорее всего, ситуация в экономике пока, если мы говорим в терминах роста ВВП, в рамках нашего прогноза. Более детально будем анализировать в июле", - сообщил Тремасов журналистам в кулуарах Финансового конгресса Банка России.

Апрельский прогноз ЦБ предусматривает рост ВВП России в 2026 году на 0,5-1,5%, в 2027 году - на 1,5-2,5%, в 2028 году - на 1,5-2,5%. Очередное заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке пройдет 24 июля, оно будет опорным, то есть будет сопровождаться публикацией среднесрочного макроэкономического прогноза.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций в конце недели остается под давлением продаж, реагируя на слова Набиуллиной о смещении вверх ожиданий по траектории ключевой ставки и о важности влияния роста цен на топливо на инфляционные ожидания в июле. Поддержки российскому рынку акций на данный момент также не приходится ожидать и от геополитического фона в отношении украинского конфликта, считает аналитик.

Аналитик ФГ "Финам" Егор Вершинин также полагает, что на российский рынок акций оказало давление заявление главы ЦБ о повышении ожиданий по траектории ключевой ставки. Согласно заявлению, Банк России закладывает в прогноз оценку риск-премий, в том числе и неопределенность бюджетной политики. Макростатистика это подтверждает - цены на бензин и дизельное топливо продолжают расти, хоть темпы и снизились по сравнению с прошлой неделей. Негатива добавляют упавшая в последние дни нефть и отсутствие новостей по российско-украинскому урегулированию.

На дневном графике индекс МосБиржи находится в районе локальной поддержки 2257 пунктов с потенциалом уйти в зону перепроданности по индикатору относительной силы RSI. Пробой этого уровня откроет движение к 2213 пунктам, тогда как удержание выше сохраняет потенциал коррекционного роста до 2313 пунктов, считает Вершинин.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин считает, что для индекса МосБиржи областью технической поддержки выступает коридор 2200-2230 пунктов. Техническая перепроданность рынка акций сейчас уже не так велика, как неделю назад, когда произошел отскок вверх от этой преграды. Однако нельзя исключать, что в этот раз поддержка не устоит и цель снижения сместится к "круглой" отметке 2000 пунктов.

Аналитик также отметил слабость акций ВТБ на фоне заявления первого зампреда правления банка Дмитрия Пьянова о том, что могут возникнуть сложности с капиталом для направления на дивиденды за 2026 год половины прибыли. Взгляд на акции ВТБ остается негативным, куда привлекательнее и безопаснее выглядят бумаги Сбера, "ДОМ.РФ", "Т-Технологии" и банка "Санкт-Петербург", считает Зацепин.

В США накануне подрос и обновил максимум индекс акций Dow Jones (+1,1%), но просел Nasdaq (-0,8%) и не изменился S&P 500.

Инвесторы оценивали статистику, касающуюся состояния рынка труда. Менее значительное повышение числа рабочих мест несколько ослабило ожидания повышения процентных ставок Федеральной резервной системой в этом году, что оказало некоторое позитивное влияние на рынок акций, отмечают эксперты.

Количество рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 57 тысяч, сообщило Министерство труда. Это оказалось существенно хуже среднего прогноза аналитиков, которые предполагали рост на 110 тысяч, по данным Trading Economics. Согласно пересмотренным данным, в мае число рабочих мест повысилось на 129 тысяч, а не на 172 тысячи, как сообщалось прежде.

По итогам прошедшей недели Dow Jones поднялся на 2%, S&P 500 - на 1,8%, Nasdaq - на 2,1%. В пятницу торги на американских биржах проводиться не будут в связи с праздником (4 июля - День независимости).

В Азии в пятницу наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 1,5%, австралийский ASX - на 1,3%, южнокорейский Kospi - на 5,8%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,3%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,3-1%).

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в сфере услуг Японии в июне увеличился до 52,2 пункта по сравнению с 50 пунктами в предыдущий месяц, согласно окончательным данным S&P Global. Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 51,8 пункта, по данным Trading Economics. Сводный PMI поднялся до 52,8 пункта с 51,1 пункта при прогнозах роста до 52,5 пункта.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены отскочили вверх после снижения на этой неделе до 4-месячных минимумов благодаря быстрому восстановлению экспорта из стран Персидского залива после открытия Ормузского пролива для прохода танкеров.

К 10:01 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на 0,5% до $72,16 за баррель (+0,3% в четверг), августовские фьючерсф на WTI дорожали на 0,4% до $68,93 за баррель (+0,2% накануне).

На рынке сохраняется осторожный оптимизм в отношении усилий по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп заявил CNBC, что Вашингтон продолжает переговоры с Ираном, и Тегеран согласился "практически на все", что нужно Штатам.

Саудовская Аравия увеличила поставки нефти практически до уровней, фиксировавшихся до начала военного конфликта на Ближнем Востоке в конце февраля, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

Основные торги WTI в пятницу не проводятся из-за выходного в США.