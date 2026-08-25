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В Казахстане сформировали бюджет на 2027 год с дефицитом 2,3% ВВП

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Расходы республиканского бюджета Казахстана в 2027 году составят 30,2 трлн тенге ($65,94 млрд), дефицит бюджета заложен в 2,3% ВВП, сообщил на заседании правительства вице-премьер - министр национальной экономики Серик Жумангарин.

"Для поддержания устойчивости государственных финансов дефицит бюджета определен на уровне 2,3% к ВВП в 2027 году со снижением до 0,4% к ВВП в 2029 году. Ненефтяной дефицит сократится с 5,3% к ВВП до 2,5% к ВВП", - сказал он.

Он отметил, что с учетом этого расходы республиканского бюджета составят 30,2 трлн тенге в 2027 году, 29,4 трлн тенге ($64,19 млрд) в 2028 году и 29,6 трлн тенге ($64,63 млрд) в 2029 году.

Также прогнозируется увеличение накоплений в Нацфонде. Общий объем поступлений в Нацфонд при базовом сценарии прогнозируется на уровне 5,1 трлн тенге ($11,13 млрд) в 2027 году, 5,5 трлн тенге ($12 млрд) в 2028 году и 5,7 трлн тенге ($12,44 млрд) в 2029 году.

Чистые поступления в Нацфонд прогнозируются в размере 0,5 трлн тенге в 2027 году ($1,09 млрд), 1,4 трлн тенге ($3,05 млрд) в 2028 году и 2 трлн тенге ($4,36 млрд) в 2029 году.

Валютные активы Нацфонда увеличатся с $65,2 млрд в 2027 году до $70,6 млрд в 2029 году.

Официальный курс на 25 августа - 457,99 тенге/$1.

Казахстан Серик Жумангарин Нацфонд
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