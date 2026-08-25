Курс биткойна поднялся выше $80 тыс. впервые с мая

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Курс биткойна растет во вторник, поднялся выше отметки в $80 тыс. впервые с мая.

По данным Kraken, на 9:50 по московскому времени стоимость криптовалюты увеличилась на 2%, до $80 489.

Подъем курса биткойна продолжается уже неделю, за это время он вырос почти на 25%, что эксперты объясняют сразу несколькими факторами.

Поддержку криптовалюте оказало общее ослабление доллара на заявлении Минфина США о планах увеличения обратного выкупа долгосрочных гособлигаций. В дальнейшем министр финансов страны Скотт Бессент заявил о возможности еще более существенного наращивания объемов выкупа US Treasuries с целью сдерживания роста долгосрочных ставок, что усилило опасения снижения курса американской нацвалюты.

Аналитики DBS отмечают, что на рост спроса на биткойн оказывает влияние также растущая обеспокоенность участников рынка по поводу состояния экономической политики США. Границы между денежно-кредитной и бюджетной политикой становятся все более размытыми с учетом интервенций Бессента и решения председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Кевина Уорша отказаться от практики предварительного информирования рынков о будущих решениях регулятора, отмечают эксперты.

Оптимизм трейдеров в отношении криптовалют в целом увеличился после того как президент США Дональд Трамп на прошлой неделе призвал Конгресс принять закон, устанавливающий четкие правила регулирования цифровых активов. Этот закон, рассматривающийся более года, считается благоприятным для криптоиндустрии.

Призыв Трампа к законодателям стал сигналом того, что он по-прежнему поддерживает криптовалютную отрасль и намерен придерживаться мягкого подхода к ее регулированию, говорит сооснователь Algebra Finance Владимир Тихомиров.