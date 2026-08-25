Поиск

Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь, ссылаясь на уточненные данные.

Предприятие временно остановило работу, добавил он.

Ранее утром он сообщил, что атаки БПЛА ночью отражали в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах. В Новошахтинске, по его данным на раннее утро, из-за падения обломков БПЛА получили повреждения четыре частных дома, но обошлось без пострадавших.

Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) проектной мощностью переработки до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в 2009 году. В 2014 году на предприятии завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. тонн в год, в 2015 году - второй установки первичной переработки нефти. Как говорится на сайте завода, он выпускает нафту, газойли, гудрон и ряд других продуктов нефтепереработки.

Единственным владельцем АО "НЗНП" является ООО "Юг энерго". Весной 2021 года стало известно, что владельцем 93% ООО "Юг энерго" стало ООО "Петон Инвест Технолоджи" из группы "Петон". По данным ЕГРЮЛ на 25 августа 2026 года, в ООО "Юг энерго" 93% принадлежат одноименному АО, еще 7% находятся на балансе НЗНП. Данные о владельцах АО "Юг энерго" не раскрываются.

Хроника 24 февраля 2022 года – 25 августа 2026 года Военная операция на Украине
Новошахтинск Новошахтинский НПЗ Юрий Слюсарь Ростовская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Центр управления полетам Российской орбитальной станции в Москве почти готов

Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА

Возгорание произошло на готовящемся к пуску Амурском газохимическом комплексе

Песков назвал утками сообщения о планах провести в России новую мобилизацию

Минсельхоз предложит мораторий до конца года на экспортные пошлины на зерно

Падение обломков БПЛА привело к пожару на НПЗ и повреждению десяти домов на Кубани

В Краснодарском крае двое погибли и двое пострадали из-за падения обломков БПЛА

Небензя исключил договоренности по Украине в ущерб безопасности России

 Небензя исключил договоренности по Украине в ущерб безопасности России

Пожар на территории логоцентра Ozon в Адыгее полностью ликвидирован

Что произошло за день: понедельник, 24 августа
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 11361 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 3568 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 454 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 162 материалов
Операция США и союзников против хуситов Операция США и союзников против хуситов 218 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 477 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 185 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2523 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 114 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 89 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 294 материалов