Новошахтинский НПЗ приостановил работу после атаки БПЛА

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В результате ночной атаки БПЛА на Ростовскую область получил повреждения Новошахтинский НПЗ, сообщил губернатор Юрий Слюсарь, ссылаясь на уточненные данные.

Предприятие временно остановило работу, добавил он.

Ранее утром он сообщил, что атаки БПЛА ночью отражали в городах Гуково, Каменске-Шахтинском и Новошахтинске, а также в Каменском, Тарасовском и Родионово-Несветайском районах. В Новошахтинске, по его данным на раннее утро, из-за падения обломков БПЛА получили повреждения четыре частных дома, но обошлось без пострадавших.

Новошахтинский завод нефтепродуктов (НЗНП) проектной мощностью переработки до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в 2009 году. В 2014 году на предприятии завершено строительство битумной установки мощностью 700 тыс. тонн в год, в 2015 году - второй установки первичной переработки нефти. Как говорится на сайте завода, он выпускает нафту, газойли, гудрон и ряд других продуктов нефтепереработки.

Единственным владельцем АО "НЗНП" является ООО "Юг энерго". Весной 2021 года стало известно, что владельцем 93% ООО "Юг энерго" стало ООО "Петон Инвест Технолоджи" из группы "Петон". По данным ЕГРЮЛ на 25 августа 2026 года, в ООО "Юг энерго" 93% принадлежат одноименному АО, еще 7% находятся на балансе НЗНП. Данные о владельцах АО "Юг энерго" не раскрываются.