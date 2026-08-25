ВВП Германии во втором квартале вырос на 0,3%, сильнее прогноза
Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Экономика Германии во втором квартале выросла на 0,3% к предыдущему кварталу, по окончательным данным Федерального статистического агентства Destatis.
Предварительно сообщалось о росте экономики на 0,2%. Аналитики не прогнозировали пересмотра показателя, по данным Trading Economics.
Государственные и потребительские расходы в апреле-июне выросли на 0,1% кв./кв., капвложения сократились на 0,2%.
Экспорт товаров и услуг увеличился на 2%, импорт - на 1,5%.
ВВП Германии во втором квартале повысился на 1% в годовом измерении.
В первом квартале экономика страны выросла на 0,4% поквартально и на 0,7% год к году.
Предварительные данные о динамике ВВП за третий квартал будут опубликованы 30 октября.