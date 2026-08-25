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ВВП Германии во втором квартале вырос на 0,3%, сильнее прогноза

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Экономика Германии во втором квартале выросла на 0,3% к предыдущему кварталу, по окончательным данным Федерального статистического агентства Destatis.

Предварительно сообщалось о росте экономики на 0,2%. Аналитики не прогнозировали пересмотра показателя, по данным Trading Economics.

Государственные и потребительские расходы в апреле-июне выросли на 0,1% кв./кв., капвложения сократились на 0,2%.

Экспорт товаров и услуг увеличился на 2%, импорт - на 1,5%.

ВВП Германии во втором квартале повысился на 1% в годовом измерении.

В первом квартале экономика страны выросла на 0,4% поквартально и на 0,7% год к году.

Предварительные данные о динамике ВВП за третий квартал будут опубликованы 30 октября.

Destatis Германия
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