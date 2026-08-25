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Минэнерго Казахстана сообщило, что ремонт на Карачаганаке запланирован на середину сентября

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Плановый ремонт на месторождении Карачаганак запланирован на середину сентября, сообщил министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов.

"Ремонт на Карачаганкском месторождении запланирован на осень, на середину сентября. Потери нефтедобычи примерно составят 400-450 тыс. тонн", - сказал Аккенженов на брифинге в правительстве во вторник в Астане.

Ранее глава Минэнерго информировал, что в текущем году запланированы ремонтные работы на месторождении Карачаганак, но они несущественно повлияют на добычу нефти.

В июне добыча на месторождении велась в ограниченном объеме из-за приостановки отгрузок на Оренбургский ГПЗ.

Карачаганакское месторождение - одно из крупнейших в мире. Запасы нефти составляют 1,2 млрд тонн, газа - 1,35 трлн кубометров. Разработку Карачаганака, согласно подписанному в 1997 году и рассчитанному на 40 лет СРП, осуществляет международный консорциум Karachaganak Petroleum Operating B.V. в составе Shell (29,25%, владеет долей через аффилированную компанию "Би Джи Карачаганак Лимитед"), Eni (29,25%), Chevron (18%), НК "ЛУКОЙЛ" (13,5%), "КазМунайГаз" (10%).

Казахстан Карачаганак КазМунайГаз
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