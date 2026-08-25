Рубль утром опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Китайский юань укрепляется на Московской бирже при открытии торгов во вторник, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.

Тем не менее поддержку рублю продолжает оказывать подготовка экспортеров к очередному налоговому периоду. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, 28 августа в бюджет предстоит перечислить НДС, налог на прибыль, НДПИ, акцизы, страховые взносы и НДФЛ.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,535 руб. (+4,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 14,97 коп. выше уровня действующего официального курса.

"Ослабление рубля в налоговый период является негативным признаком, который может свидетельствовать и о недостаточном предложении иностранной валюты, и о всплеске спроса на нее. Многие воспринимают инвалюту в качестве защитного актива, что может стать более актуальным на фоне недавнего ухудшения геополитической обстановки", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Цены на нефть

Нефтяной рынок относительно стабилизировался во вторник после заметного снижения накануне, трейдеры оценивают новые американские санкции против Ирана, объявленные министром финансов США Скоттом Бессентом.

Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве составляет $91,34 за баррель, что на 0,88% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,92%, до $84,22 за баррель.

В понедельник нефть Brent и WTI подешевела на 2,35%.

Вашингтон вводит санкции против более чем 60 организаций, лиц и судов в рамках наращивания давления на Тегеран, сообщил Бессент накануне. Он подчеркнул, что США хотят добиться полной изоляции Ирана на мировой арене, отрезать любые источники потенциального финансирования Корпуса стражей исламской революции. "Любая структура, вовлеченная в отмывание денег для Ирана, будет выведена за пределы долларовой системы США", - пригрозил Бессент.

Министр обороны США Пит Хегсет также заявил в понедельник, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран, хотя и не исключают дальнейшего применения военной силы.

Перебои с поставками нефти на мировой рынок, вызванные ближневосточным конфликтом, вынуждают страны по всему миру расходовать стратегические запасы нефти. Накануне министерство энергетики США сообщило, что объем нефти в стратегическом резерве (SPR) на прошлой неделе сократился на 3,7 млн баррелей, до 289,7 млн баррелей - это новый минимум с 1982 года.