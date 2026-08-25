Индексы МосБиржи и РТС начали основную сессию ростом на 1,1%

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В начале основной сессии вторника российский рынок акций растет в рамках коррекции после отката накануне из-за геополитической напряженности на фоне конфликта России и Украины, а также неоправдавшихся надежд на скорое возобновление переговоров по украинскому урегулированию.

Фактором давления выступает ухудшение мировой сырьевой конъюнктуры (дешевеют металлы, октябрьский фьючерс на нефть Brent подешевел ниже $91,5 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов подросли на 1,1%.

К 10:01 индекс МосБиржи вырос на 1,1% до 2093,56 пункта, индекс РТС вырос на 1,1% до 791,85 пункта. Среди индексных бумаг лидируют в росте акции "Русагро" (+4,8%), МКПАО "Озон" (+3,5%), "МТС" (+2,8%), "Русала" (+2,5%), "Московской биржи" (+2,1%), "ММК" (+2,1%).

Официальный курс доллара США, установленный Банком России с 25 августа, составляет 83,2878 рубля (+36,67 копейки).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (+2%), "ФосАгро" (+2%), "Хэдхантер" (+2%), "АЛРОСА" (+1,9%), "Яндекса" (+1,6%), "Интер РАО" (+1,5%), "НЛМК" (+1,4%), АФК "Система" (+1,4%), "НОВАТЭКа" (+1,4%), "Северстали" (+1,2%), "Т-Технологии" (+1,2%), "Сургутнефтегаза" (+1,1% и +1,1% "префы"), "Татнефти" (+1,1%), ВТБ (+0,9%), "Норникеля" (+0,9%), "ИКС 5" (+0,9%), "Газпрома" (+0,8%), "Роснефти" (+0,8%), "ВК" (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (+0,7%), Сбербанка (+0,7% и +0,8% "префы"), "Группы компаний ПИК" (+0,5%), "Полюса" (+0,3%).

Постпред России в ООН Василий Небензя заявил, что никаких договоренностей по Украине за счет интересов безопасности России не будет. "Никакая частота заседаний СБ по Украине ничего не изменит. Обречены на провал любые попытки навязать нам заморозку конфликта под видом прекращения огня лишь для того, чтобы дать Киеву временную передышку для перегруппировки и перевооружения", - сказал он.

По его оценке, переговорные требования, "которые нам выдвигают, выглядят по меньшей мере странными". "Как будто это Россия, а не Украина, терпит поражение на поле боя и должна согласиться на любые условия", - отметил он.

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас заявила накануне вечером, что предлагает усилить санкции Евросоюза против России в ближайшие месяцы. "Я предлагаю ужесточить санкции против России этой осенью, и мы еще больше сужаем пространство вокруг российского теневого флота", - написала она в соцсети.

Каллас напомнила, что "в рамках кредита на поддержку Украины ЕС уже выделил 8,47 млрд евро для оборонных целей, и в настоящее время готовится дополнительная поддержка, в том числе для противовоздушной обороны".

По оценке аналитика ФГ "Финам" Дмитрия Лозового, активные распродажи на рынке акций в начале недели отмечались после серии ударов БПЛА по логистической инфраструктуре "Озона". Акции маркетплейса в моменте теряли почти 30%, что потянуло вниз и широкий рынок, усилив опасения инвесторов относительно рисков атак на крупные гражданские компании и их инфраструктуру.

Дополнительное давление оказали заявления члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева о том, что СВО может продолжаться вплоть до 2030 года. Для рынка, который во многом закладывает постепенное снижение геополитической премии за риск, подобная риторика стала дополнительным негативным фактором, отметил аналитик.

Техническая картина по индексу МосБиржи остается слабой: после неудачной попытки закрепиться выше 2200 пунктов рынок вновь перешел к снижению и пробил важную зону 2100 пунктов. Пока индекс остается ниже этого уровня, сохраняется риск движения к 2000 пунктам и при усилении негатива - повторного тестирования района 1900 пунктов. При этом рынок уже выглядит локально перепроданным, поэтому технический отскок возможен, а для улучшения картины необходимо возвращение выше 2100-2200 пунктов, считает Лозовой.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич полагает, что формирование средне- и долгосрочных позиций в российских акциях пока выглядит преждевременным.

"Во вторник ожидаем попыток рынка отскочить на фоне фиксации прибыли по коротким позициям, что может способствовать тестированию индексом МосБиржи верхней границы диапазона 2000-2100 пунктов. Однако основной тренд на рынке остается нисходящим с сохранением рисков обновления годовых минимумов. Кроме геополитического фактора на рынок акций продолжат оказывать давление вероятность дальнейшего замедления экономического роста в России, а также растущие ожидания паузы в цикле снижения ключевой ставки Банка России на заседании в сентябре. В сложившейся ситуации считаем формирование средне- и долгосрочных позиций на рынке акций преждевременным", - отмечает эксперт.

Как полагает ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, российский фондовый рынок с утра вторника пытается скорректироваться вверх, что дает надежду на дальнейшее восстановление.

В начале недели давление на настроения инвесторов оказали геополитические риски и разочарование инвесторов заявлениями российских официальных лиц о том, что американские переговорщики Уиткофф и Кушнер в ближайшее время не посетят Россию по причине "отсутствия повестки" для визита, то есть российской стороне вести с ними переговоры пока не о чем, констатирует аналитик.

Новостных поводов для роста во вторник немного, технически бумаги выглядят сильно перепроданными. На уровне 1900-2000 пунктов по индексу МосБиржи находится сильная поддержка, и рынок, даже несмотря на панику понедельника, ниже 2000 пунктов так и не пошел. Это значит, что названный коридор как раз и может быть тем самым "дном", ниже которого падать уже бессмысленно, даже на очень негативных новостях. Коррекции вверх могли способствовать объявленные российскими властями накануне меры о защите стратегически важных предприятий, включая склады и логистическую инфраструктуру ритейлеров. Однако о развороте среднесрочного тренда вверх речи пока не идет, считает аналитик.

"По нашим ожиданиям, во вторник в ходе основной сессии индекс МосБиржи может показать движение в коридоре 2050-2150 пунктов, динамика цены нефти Brent ожидается в диапазоне $89-93 за баррель", - заключила Мильчакова.

В США накануне подрос индекс акций Dow Jones (+0,3%), но просели S&P 500 (-0,3%) и Nasdaq (-0,8%).

Власти США в рамках наращивания давления на Иран вводят санкции против более чем 60 организаций, лиц и судов, заявил глава Минфина Скотт Бессент. Он подчеркнул, что Штаты хотят добиться полной изоляции Ирана на мировой арене и отрезать любые источники потенциального финансирования Корпуса стражей исламской революции.

По словам Бессента, президент США Дональд Трамп уже общается с мировыми лидерами, призывает их прервать контакты с Ираном. Однако министр не уточнил, с руководителями каких именно стран идут такие контакты. Он подчеркнул, что "никто не сможет избежать санкций США" в случае выявления коммерческих связей с Ираном.

Позднее на этой неделе пройдет ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который традиционно организует Федеральный резервный банк (ФРБ) Канзас-Сити. На мероприятии, в частности, выступит председатель Федеральной резервной системы (ФРС) Кевин Уорш.

В Азии во вторник преобладает позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,5%, австралийский ASX - на 0,6%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,2%, гонконгский Hang Seng топчется на уровне понедельника), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,6%).

ВВП Германии во втором квартале увеличился на 0,3% в квартальном измерении, по окончательным данным Destatis. Предварительно сообщалось о росте экономики на 0,2%. Аналитики не прогнозировали пересмотра показателя, по данным Trading Economics.

На нефтяном рынке цены утром во вторник вернулись к снижению после локального роста на азиатской сессии, игроки оценивают санкционные меры США против Ирана и его торговых партнеров.

К 10:01 по Москве октябрьские фьючерсы на Brent дешевели на 0,9% до $91,35 за баррель (-2,4% в понедельник), сентябрьские фьючерсы на WTI дешевели на 0,9% до $84,23 за баррель (-2,4% накануне).

"Рынок, судя по всему, почти не реагирует на стремление Вашингтона усилить экономическое давление на Иран. Трейдеры воспринимают попытки США побудить своих партнеров отказаться от торговли с Ираном как фактор второстепенный, а не способный заметно повлиять на рынок", - отмечают эксперты ING.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в понедельник, что Штаты больше склоняются к мерам экономического давления на Иран, хотя и не исключают дальнейшего применения военной силы.

Тегеран полностью готов противостоять санкциям США, заявил глава Минфина Ирана Али Маданизаде в понедельник в интервью телеканалу IRINN. "Судя по всему, США решили предпринять еще одну провальную попытку. Мы давно ждали этого и были прекрасно осведомлены об их планах. У правительства есть двухлетний план, оно полностью готово к такому развитию событий", - сказал Маданизаде.

Чиновник обвинил США в стремлении "прибегнуть к экономическому терроризму" в отношении Ирана. "У нас тоже есть свои инструменты, и мы знаем, как вести эту игру", - отметил он.

При этом Маданизаде заявил, что США не стоит рассчитывать, что ответ Ирана "будет чисто оборонительным и что мы будем только защищаться". "Они также должны быть готовы к тому, что мы перейдем в наступление", - заявил министр.

Страны, с которыми Иран ведет торговлю, не воспринимают всерьез звучащие из США угрозы введения вторичных санкций, заявил спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф. "Торговые партнеры Ирана как через СМИ, так и во время контактов с нами заявили, что не воспринимают всерьез эти заявления", - написал он в соцсети X.

Кроме того, по мнению Галибафа, США сами испытывают трудности в сфере экономики и потому не могут ограничивать торговлю с третьими странами ради давления на Тегеран.

Перебои с поставками нефти на мировой рынок, вызванные ближневосточным конфликтом, вынуждают страны по всему миру расходовать стратегические запасы нефти. Накануне министерство энергетики США сообщило, что объем нефти в стратегическом резерве (SPR) на прошлой неделе сократился на 3,7 млн баррелей, до 289,7 млн баррелей - это новый минимум с 1982 года.