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Акции Европы упали на фоне скачка цен на нефть

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Фондовые индексы стран Западной Европы резко снизились в среду на фоне роста цен на нефть и усиления опасений по поводу ускорения инфляции в еврозоне.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 опустился на 1,41% - до 640,41 пункта.

Британский FTSE 100 потерял 1,31%, германский DAX - 1,66%, французский CAC 40 - 1,94%, итальянский FTSE MIB - 0,58%, испанский IBEX 35 - 1,51%.

Нефть подскочила в цене до максимумов с июля, причем цена Brent превысила $101 за баррель на сообщениях о новых обменах ударами между США и Ираном.

Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что нанес ракетный удар по американским войскам, размещенным на авиабазе Муваффак-Салти в Иордании. Также стало известно о ракетных ударах КСИР по двум эсминцам ВМС США. Ранее Центральное командование ВС США на Ближнем Востоке (CENTCOM) сообщило, что американские вооруженные силы уничтожили пять иранских нефтяных танкеров в Персидском и Оманском заливах.

"Аппетит к риску остается сниженным, поскольку растущие цены на нефть занимают первые полосы газет и не дают покоя инвесторам", - отметила старший аналитик Swissquote Ипек Эзкардешкая.

Двухдневное заседание Европейского центрального банка завершится в четверг, и большинство аналитиков и участников рынка прогнозируют, что регулятор повысит основные процентные ставки на 25 базисных пунктов для сдерживания инфляции в еврозоне.

Инвесторы также ждут публикации отчетов о динамике потребительских цен (индекс CPI) и цен производителей (индекс PPI) в США за август. Эти данные могут повлиять на решение Федеральной резервной системы, заседание которой пройдет на следующей неделе.

Европейские энергетические компании в среду завершили торги ростом, в том числе акции Equinor подорожали на 4,2%, Eni - на 1,9%, BP Plc - на 1,3%, TotalEnergies - на 0,6%, Shell - на 0,1%.

Лидером снижения среди компонентов Stoxx 600 оказались акции германского дилера подержанных автомобилей Auto1 Group, подешевевшие на 6,5% на новости об отставке главного финансового директора Кристиана Валлентина.

Также резко ушли в минус бумаги Redcare Pharmacy (-6%), Rightmove и Kering SA (-5%), Hemnet Group (-4,9%) и Kion Group (-4,7%).

Бумаги испанской Industria de Diseno Textil (Inditex) подешевели на 3,6%, несмотря на сильную полугодовую отчетность одного из крупнейших в мире ритейлеров одежды. Компания увеличила чистую прибыль в первой половине 2026 фингода на 6,8% и получила выручку лучше ожиданий.

Капитализация Deutsche Boerse сократилась на 2,3% после сообщения биржевого оператора о намерении выпустить конвертируемые облигации на 600 млн евро для погашения долгов и финансирования общих корпоративных расходов.

Рыночная стоимость британской инженерной группы Goodwin уменьшилась на 3,5%. Компания объявила, что продает часть подразделения, в состав которого входят ее активы в сфере обороны, американской Cerberus Capital за 1,1 млрд фунтов стерлингов ($1,49 млрд).

Лидером подъема в сводном индексе стала финская Fortum - её акции подскочили в цене на 15,8%. Энергоконцерн сообщил о подписании 22-летнего соглашения с Google. Американская компания будет покупать до 50% электроэнергии, вырабатываемой на принадлежащей Fortum атомной электростанции "Ловииса" для своих дата-центров. Долгосрочный контракт позволит завершить программу модернизации АЭС и продлить срок ее эксплуатации.

Также заметно подорожали акции Sunbelt Rentals (+12,1%), UPM-Kymmene (+5,4%), Kinnevik (+3,5%), Var Energi (+3%), Adecco и Glanbia (+2,7%).

Рыночная стоимость нефтегазовой Energean выросла на 9,3%. Компания отчиталась о росте прибыли на 45% в первом полугодии, в том числе благодаря восстановлению объемов производства в Израиле.

Стоимость бумаг британской инвестиционной компании Aberdeen Group повысилась на 0,4% после заявления о назначении председателем совета директоров Торбьёрна Магнуссона, ранее занимавшего аналогичную должность в финском банке Nordea и компании Hastings, специализирующейся на автостраховании.

В германском фондовом индексе отрицательную динамику зафиксировали все компании кроме RWE AG (+1,7%), SAP SE (+0,6%) и Qiagen (+0,4%), во французском - все кроме TotalEnergies (+0,6%) и Bureau Veritas (+0,1%).

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