Минсельхоз объяснил подорожание яиц выравниванием цен после долгого снижения

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Подорожание яиц в РФ в последнее время связано с выравниванием ценового уровня после его длительного снижения, считают в Минсельхозе.

"Текущая динамика стоимости яиц говорит о постепенном выравнивании уровня цен после продолжительного периода их снижения. Для устойчивого развития отрасли важно сохранять баланс интересов потребителей, производителей и торговли, - говорится в сообщении ведомства. - С одной стороны, цена на полке должна оставаться доступной для покупателей. С другой - экономика производства должна обеспечивать стабильную работу птицеводческих предприятий, сохранение объемов выпуска и дальнейшие инвестиции в развитие".

Минсельхоз сообщил, что в 2026 году птицефабрики продолжают наращивать производство. По данным Росстата, в январе-июле в сельхозорганизациях произведено свыше 23 млрд яиц, что на 2,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Для сохранения рентабельности птицеводческих предприятий действует комплекс мер господдержки, в том числе льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты, напоминается в сообщении.

Гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов также отмечает "выравнивание цен после длительного периода снижения", заявляя, что производство яиц продолжает расти и это позволяет в полной мере обеспечивать потребности внутреннего рынка.

При этом он сообщил, что в конце лета - начале осени традиционно меняется соотношение спроса и предложения. "После летнего периода начинается новый учебный год, и образовательные учреждения увеличивают объемы закупок яйца. Это закономерно отражается на рынке", - считает он.

Как сообщил Росстат в среду, цены на яйца за неделю с 1 по 7 сентября повысились на 1,8% против 0,6% неделей ранее.