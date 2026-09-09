Дефицит бюджета РФ за восемь месяцев составил 5,8 трлн рублей, или 2,5% ВВП

Август был профицитным, свидетельствует информация Минфина

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-августе 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,795 трлн рублей, или 2,5% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год запланирован дефицит на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что прогноз по дефициту может быть несколько увеличен.

В январе-августе 2025 года дефицит составлял 3,92 трлн рублей, или 1,8% ВВП.

Минфин не раскрывает помесячные показатели. В январе-июле, по предварительным данным министерства, дефицит составлял 6,455 трлн рублей, или 2,8% ВВП. Исходя из сопоставления с этими цифрами в августе был профицит порядка 660 млрд рублей. Сопоставление же с данными Федерального казначейства за январь-июль (6,402 трлн рублей), которые публиковались позже данных Минфина, говорило о профиците в августе в 607 млрд рублей.

В июле, исходя из сопоставления с данными казначейства за предыдущий период, был дефицит порядка 590 млрд рублей. Месяцем ранее такое сопоставление показателей говорило о профиците в июне в 196 млрд рублей.

Доходы бюджета в январе-августе увеличились на 9,2% год к году и составили 25,929 трлн рублей. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+18,1% г/г), так и бюджетной системы в целом (+12,7% г/г) наблюдается положительная динамика, отмечает Минфин.

Ненефтегазовые доходы увеличились до 20,91 трлн рублей. Поступления НДС выросли на 26,3%, до 11,334 трлн рублей. В августе в федеральный бюджет поступило доходов от уплаты дивидендов в объеме 691 млрд рублей.

Нефтегазовые доходы сократились на 16,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 5,019 трлн рублей, что выше их базового размера за этот период (4,895 трлн рублей), преимущественно из-за снижения среднего обменного курса доллара, а также снижения цен на нефть в IV квартале 2025 года и I квартале 2026 года, учитываемых при уплате НДД в текущем году.

Расходы бюджета, по предварительной оценке, в январе-августе выросли год к году на 14,7% - до 31,724 трлн рублей. Министерство вновь отмечает, что опережающая динамика исполнения расходов федерального бюджета обусловлена оперативным заключением контрактов и авансированием отдельных контрактуемых расходов. Объем госзакупок за этот период составил 8,996 трлн рублей, что на 36,2% выше, чем за тот же период прошлого года.