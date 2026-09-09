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Сбербанк в январе-августе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 19%

Сбербанк в январе-августе увеличил чистую прибыль по РСБУ на 19%
Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Сбербанк в январе-августе 2026 года увеличил чистую прибыль по РСБУ на 19% - до 1 трлн 332,7 млрд рублей, говорится в сообщении кредитной организации.

В августе банк заработал 169,1 млрд рублей чистой прибыли, что на 14,2% больше результата за август 2025 года.

Рентабельность капитала за 8 месяцев 2026 года составила 22,9% (годом ранее - 22,2%), за август - 23,1% (годом ранее - 23,0%).

Расходы на резервы и переоценка кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости, в январе-августе 2026 года выросли в 1,6 раза - до 532,3 млрд рублей по сравнению с 329,1 млрд рублей за 8 месяцев 2025 года, в августе текущего года - в 2,3 раза - до 107,8 млрд рублей по сравнению с 46,8 млрд рублей в августе 2025 года. "Динамика данного показателя в августе в значительной степени была обусловлена ослаблением рубля и отрицательной переоценкой кредитов, оцениваемых по справедливой стоимости", - пояснил банк.

Стоимость кредитного риска без учета влияния изменения валютных курсов за 8 месяцев 2026 года составила 1,4% (1,5% годом ранее), в августе - 1,7% (1,4% годом ранее).

Сбербанк в январе-августе текущего года увеличил чистые процентные доходы на 24,8% - до 2 трлн 441,3 млрд рублей, в августе - на 27,0% - до 325,2 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы за 8 месяцев 2026 года почти не изменились и составили 475,9 млрд рублей. В августе этот показатель сократился на 4,2% - до 59,8 млрд рублей - из-за изменения системы тарификации транзакционных сервисов.

Операционные расходы в январе-августе 2026 года выросли на 14,9% - до 806,7 млрд рублей, в августе - на 14,0% - до 104,0 млрд рублей. Отношение расходов к доходам за 8 месяцев текущего года составило 25,7%.

Базовый и основной капитал за август сократились на 0,2% и составили 6,247 трлн рублей и 6,397 трлн рублей соответственно. Общий капитал за месяц вырос на 1,9% - до 8,105 трлн рублей (в основном за счет заработанной чистой прибыли).

Коэффициенты достаточности базового капитала и основного капитала в августе снизились на 0,3 п.п. на фоне роста активов - до 10,1% и 10,4% соответственно. Коэффициент достаточности общего капитала за месяц сократился на 0,1 п.п. - до 13,1%.


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