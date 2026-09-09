"ДОМ.РФ" стал владельцем бывшей "дочки" производителя лифтов Otis

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Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Банк "ДОМ.РФ" (входит в одноименную госкорпорацию) стал владельцем "Метеор лифт" (бывшая дочерняя компания американского производителя подъемного оборудования Otis).

Как следует из данных ЕГРЮЛ, банк получил 100% УК "Метеор", которой в свою очередь полностью принадлежит "Метеор лифт" и "Метеор сигма лифт". Эти активы ранее находились в залоге у банка "ДОМ.РФ".

Владельцем "Метеор лифт" УК "Метеор" стала в июле 2026 года. До этого 100% "Метеор лифт" принадлежало АО "Айс девелопмент" (входит в холдинг S8 Capital, развивающий ИT-решения в финсекторе, ретейле, телекоммуникациях, электронной коммерции и медиа), отмечает РБК.

В группу "ДОМ.РФ" сейчас входит Щербинский лифтостроительный завод.

Meteor lift объединяет компании "Метеор лифт", "Метеор лифт Москва" и "Метеор лифт Щербинка".

"Группа "ДОМ.РФ" стала новым собственником "Метеор лифт". Данное событие логично вписывается в стратегию группы "ДОМ.РФ" с учетом опыта развития лифтостроительных активов. Про объединение актива с Щербинским лифтостроительным заводом говорить преждевременно", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

В структуру группы перешли производственные и сервисные подразделения Meteor lift, уточнили в "ДОМ.РФ".

"Все необходимые процедуры проведены в строгом соответствии с требованиями ФАС России и антимонопольного законодательства", - подчеркнул представитель компании.

Otis весной 2022 года заявила о прекращении приема заказов на новые лифты и эскалаторы в РФ и приостановке инвестиций в российский бизнес. Летом американская компания продала российские активы холдингу S8 Capital Армена Саркисяна. После этого "Отис Россия" стала работать под брендом Meteor lift.