Рубль утром укрепляется к юаню на фоне дорогой нефти

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Китайский юань дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль укрепляется на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 12,624 руб. (-4,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 11,33 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Торговый диапазон 12,5-13 руб. за юань останется актуальным на торгах в четверг, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

Эксперт при этом считает, что в ходе сессии курс пары может сделать еще один шаг к нижней границе указанного диапазона.

Этому могут способствовать пониженные объемы покупок валюты в рамках бюджетного правила, а также восстановление предложения валюты со стороны экспортеров за счет поступления выручки от продажи нефти в конце июля - августе с учетом лага в один-два месяца, когда конъюнктура для российского сырья улучшилась (рост цен, сужение спреда нефти марки Brent к Urals), отмечает Зварич.

Прогнозные диапазоны для валютных пар доллар/рубль и евро/рубль на ближайшие дни составляют 85-87 руб./$1 и 99-101 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

В пользу укрепления позиций рубля по отношению к основным валютам на Московской бирже говорят августовский рост экспортных цен на нефть на 10%, а также перспективы снижения сезонного спроса на импорт, отмечает эксперт.

Аккуратного оптимизма может добавить активизация в мирных переговорах, телефонный диалог президентов России и США, указывает он.

Также эксперт обращает внимание, что в фокусе второй половины текущей недели будет предстоящее решение по ключевой ставке ЦБ РФ, где аргументов в пользу ее снижения немного, поэтому вероятность такого сценария небольшая, хотя и не нулевая. В качестве основного варианта рассматривается неизменность ставки.

В каком-то смысле это компромиссный вариант до момента накопления статистики осенью и выстраивания новых трендов, считает Тимошенко. По его словам, на стороне рубля и снижение объемов покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила.

Банк России в ближайшую пятницу будет рассматривать два варианта решений по ключевой ставке: ее снижение на 25 базисных пунктов (б.п.) или сохранение на уровне 14%, более вероятным является ее неизменность, считает большинство аналитиков. Лишь некоторые эксперты верят в снижение ставки на очередные 25 б.п. - до 13,75%.

Аналитики, ожидающие сохранения ставки в пятницу, в качестве основного аргумента в пользу этого решения указывают на возросшие проинфляционные риски.

Годовая инфляция в РФ, исходя из расчетов на основе недельных данных Росстата, на 7 сентября замедлилась до 6,29% с 6,32% на 31 августа (точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует только 11 сентября).

Рост потребительских цен в РФ с 1 по 7 сентября составил 0,05% после снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа. За период с начала года к 7 сентября цены выросли на 4,72%.

Нефть

Цены на нефть слабо опускаются утром в четверг после активного роста накануне, вызванного опасениями эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 по Москве торгуются по $100,84 за баррель, что на 0,37% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на 0,2%, до $95,86 за баррель.

Обе марки завершили торги в среду на максимумах с 22 мая, а с августовских минимумов котировки подскочили почти на треть.

Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что нефтяные резервы в стране за прошлую неделю сократились на 300 тыс. баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики США о запасах будут опубликованы в четверг в 19:00 мск.