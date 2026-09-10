Нефть Brent слабо дешевеет после скачка накануне

Фото: Алексей Андронов/ТАСС

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо опускаются утром в четверг после активного роста накануне, вызванного опасениями эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Ноябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по Москве торгуются по $100,88 за баррель, что на $0,33 (0,33%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду они выросли на $3,29 (3,4%) до $101,21 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизились в цене к этому времени на $0,09 (0,09%) до $95,96 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $3,02 (3,25%) до $96,05 за баррель.

Обе марки завершили торги в среду на максимумах с 22 мая, а с августовских минимумов котировки подскочили почти на треть.

Накануне власти Ирана сообщили об атаке 10 судов вблизи Ормузского пролива после того, как США потопили пять иранских нефтетанкеров. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что будет отвечать на любые американские атаки с удвоенной силой.

"Взаимные удары свидетельствуют о том, что в обозримом будущем перебои поставок нефти из стран Персидского залива, скорее всего, сохранятся", - говорится в аналитической записке ANZ.

Помимо Ормузского пролива, растет давление и на альтернативные каналы экспорта нефти с Ближнего Востока. Йеменские хуситы наращивают интенсивность ударов по Саудовской Аравии, угрожая поставкам нефти через Красное море.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что нефтяные резервы в стране за прошлую неделю сократились на 300 тыс. баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерства энергетики США о запасах будут опубликованы в четверг в 19:00 мск.