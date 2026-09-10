Индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1% в начале основных торгов

Москва. 10 сентября. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг сохранил утреннюю консолидацию при смешанной динамике blue chips на фоне коррекции нефти после ралли (ноябрьский фьючерс на Brent просели ниже $101 за баррель) и неплохих данных Росстата по инфляции; инвесторы оценивают поступающие новости на тему украинского урегулирования и ожидают пятничного решения ЦБ РФ по ключевой ставке. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов просели на 0,1%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2261,37 пункта (-0,1%), индекс РТС - 833,59 пункта (-0,1%). Из индексных акций лидируют в снижении бумаги "АЛРОСА" (-1,7%), АФК "Система" (-1,5%), "Сургутнефтегаза" (-1,4%), но подросли акции "ФосАгро" (+1,4%), "Роснефти" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,6%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 10 сентября, составляет 85,4594 руб. (-1,01 рубля).

Подешевели также акции "ВК" (-1,1%), "НЛМК" (-0,8%), "Русала" (-0,6%), "Северстали" (-0,5%), "Газпрома" (-0,3%), "Московской биржи" (-0,3%), Сбербанка (-0,3% и -0,3% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (-0,2%), ВТБ (-0,2%), "Яндекса" (-0,2%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "Т-Технологии" (-0,1%).

Подорожали акции "Полюса" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "ИКС 5" (+0,2%), "МТС" (+0,1%), "ММК" (+0,1%), "Хэдхантера" (+0,1%).

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, рост потребительских цен в РФ с 1 по 7 сентября составил 0,05% после снижения цен на 0,01% с 25 по 31 августа, роста на 0,01% с 18 по 24 августа и трех подряд недель снижения цен. За период с начала года к 7 сентября цены выросли на 4,72%. Из данных за 7 дней сентября этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 7 сентября замедлилась до 6,29% с 6,32% на 31 августа (точные цифры по годовой инфляции на конец августа Росстат опубликует 11 сентября).

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что президент России Владимир Путин стремится заключить соглашение по украинскому урегулированию, а президенту Украины Владимиру Зеленскому хорошо бы тоже стремиться к этому. "Президент Путин хочет заключить сделку. Если этого захочет и Зеленский, то это было бы очень мило с его стороны", - сказал он журналистам перед вылетом в Техас.

Кроме того, Трамп не исключил, что может организовать трехстороннюю встречу с лидерами РФ и Украины. "Это возможно", - заявил он.

Трамп считает, что основной проблемой для урегулирования на Украине является взаимная неприязнь руководителей двух стран. "У нас состоялся прекрасный разговор с президентом Путиным. Зеленский тоже хочет заключения соглашения, но проблема в том, что они не выносят друг друга", - сказал он журналистам в среду.

Тем временем, председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил в интервью газете "Ведомости", что банковская система России стабильна, несмотря на огромное количество санкций, угроз деньгам граждан нет. "Наша банковская система абсолютно стабильна, даже несмотря на огромное количество санкций. Никаких угроз деньгам граждан нет", - сказал Медведев.

Также он отметил, что потребности Вооруженных сил России полностью удовлетворяются за счет контрактников и добровольцев, необходимости в мобилизации нет.

Комментарии аналитиков

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Анна Котельникова, рынок акций накануне предпочел скорректироваться вниз из-за фиксации прибыли игроками после ряда обнадеживающих заявлений по геополитике. Тем временем сигналов о конкретных шагах по мирному урегулированию пока не поступало. Фактором поддержки выступает выросшая нефть на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент конкретных одобренных "дорожных карт" по урегулированию украинского вопроса пока нет, при этом он выразил надежду на возобновление трехсторонних переговоров "в обозримой перспективе" и не исключил возможности встречи лидеров РФ и США.

С точки зрения теханализа индекс МосБиржи на дневном графике в ходе мощного отскока уверенно закрепился выше уровня 2200 пунктов и выше 50-дневной скользящей средней, проходящей в районе 2180 пунктов. Целью дальнейшего подъема станет зона сопротивления 2280-2320 пунктов. Между тем, индекс в настоящее время выглядит заметно перекупленным, в связи с чем дальнейшее движение вверх может быть затруднено, полагает аналитик.

Аналитик Freedom Global Владимир Чернов также отмечает, что рынок акций РФ консолидируется в боковике, инвесторы заняли выжидательную позицию перед заседанием Банка России по ключевой ставке, которое пройдет в пятницу, 11 сентября.

Дополнительным фактором для рынка стали свежие данные Росстата по инфляции, которые, в целом, оставляют пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ЦБ (снижение ставки на 0,25 п.п.), хотя ускорение недельного роста цен несколько снижает вероятность более резкого шага регулятора. Нефть после сильного роста корректируется, но остается дорогой на фоне нового обострения вокруг Ирана и атак на суда в Персидском заливе.

Акции "ФосАгро" пользуются спросом после подписания меморандума между Россией и Турцией о поставках минеральных удобрений. Документ предполагает дальнейшее увеличение российского экспорта на турецкий рынок, причем речь идет в том числе о фосфорных удобрениях. Для акций "ФосАгро" это позитивный сигнал, поскольку Турция может стать более крупным рынком сбыта на фоне перебоев с поставками удобрений из стран Персидского залива, считает аналитик.

"В течение дня рынок, скорее всего, продолжит консолидироваться в ожидании решения ЦБ. Высокая стоимость нефти поддерживает нефтегазовый сектор и ограничивает потенциал снижения индекса, но перед заседанием регулятора инвесторы вряд ли будут активно наращивать позиции. Актуальным рабочим диапазоном для индекса Мосбиржи в четверг можно считать 2240-2280 пунктов. Нефть Brent при сохранении напряженности на Ближнем Востоке может удерживаться в районе $98-103 за баррель, а доллар в ближайшей перспективе - в диапазоне 84-87 руб./$1", - заключил Чернов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов также полагает, что в четверг консервативные настроения на рынке акций могут сохраниться.

Индекс МосБиржи опустился в район 2260 пунктов на фоне укрепления рубля, отсутствия подкрепляющих новостных вводных по геополитике и неуверенности в отношении дальнейшей политики Банка России - инвесторы предпочли частично зафиксировать прибыль.

"На рынке акций консервативные настроения в четверг могут сохраниться: новостные риски и сохраняющаяся интрига вокруг пятничного заседания Банка России сейчас нивелируют влияние благоприятной конъюнктуры рынка нефти. Ждем сохранения сегментированности спроса на российские "фишки", с продолжением проторговки индексом МосБиржи верхней части диапазона 2200-2300 пунктов", - отмечает Локтюхов.

Фондовые индексы США и Азии

В США накануне индексы акций просели на 0,5-0,8% во главе с Dow, участники рынка оценивали последствия затянувшегося кризиса на Ближнем Востоке, где очередные взаимные удары между США и Ираном вызвали взлет цен на нефть, что укрепило ожидания роста ставки Федрезерва США в сентябре для обуздания подогреваемой подорожанием энергоресурсов инфляции.

Инвесторы ждут выхода ключевых отчетов о динамике цен производителей (индекс PPI) и потребительских цен (индекс CPI) в США за август. Они будут опубликованы в четверг и пятницу соответственно.

Рынок оценивает в 60,2% вероятность повышения ставки ФРС на заседании 15-16 сентября. Месяц назад такая вероятность оценивалась в 44,4%, по данным CME FedWatch.

Опасения, что увеличение стоимости заимствований негативно отразится на рынке акций, возросли, так как это может привести к росту расходов технологических компаний по обслуживанию кредитов, привлеченных под строительство дата-центров для моделей искусственного интеллекта, отмечает Trading Economics.

В Азии в четверг также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,2%, австралийский ASX снизился на 1%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite - на 0,5%, гонконгский Hang Seng теряет 1,3%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,4%).

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены корректируются вниз после взлета накануне из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $100,76 за баррель (-0,4% и +3,4% накануне), октябрьская цена фьючерса на WTI - $95,74 за баррель (-0,3% и +3,2% в среду).

Обе марки завершили торги в среду на максимумах с 22 мая, а с августовских минимумов котировки подскочили почти на треть.

Накануне власти Ирана сообщили об атаке 10 судов вблизи Ормузского пролива после того, как США потопили пять иранских нефтетанкеров. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил, что будет отвечать на любые американские атаки с удвоенной силой.

Помимо Ормузского пролива, растет давление и на альтернативные каналы экспорта нефти с Ближнего Востока. Йеменские хуситы наращивают интенсивность ударов по Саудовской Аравии, угрожая поставкам нефти через Красное море.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что нефтяные резервы в стране за прошлую неделю сократились на 300 тыс. баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,3 млн баррелей. Официальные данные Минэнерго США о запасах будут опубликованы в четверг, в 19:00 мск.

Тем временем, Минэнерго США вновь резко повысило прогноз нефти сорта Brent на 2026 год: с $86,91 до $91,01 за баррель, следует из данных ежемесячного прогноза Управления энергетической информации (EIA) ведомства. По его оценке, средняя спотовая цена Brent в августе составила в среднем $91 за баррель, что на $7 выше июльского показателя.

"Цены остаются высокими на фоне сокращения мировых запасов нефти, которые, по нашим оценкам, с начала года уменьшились на 400 млн баррелей. Мы ожидаем, что их снижение продолжится до конца 2026 года, в связи с чем в ближайшие месяцы цены будут находиться на уровне, близком к среднему показателю августа", - говорится в отчете.

Прогноз стоимости Brent в 2027 году был также резко повышен: с $69,39 за баррель до $73,74 за баррель.