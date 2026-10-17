Новак заявил, что высвобождение странами МЭА запасов нефти не покрывает ее дефицит в мире

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Нефти, которую страны-участницы Международного энергетического агентства (МЭА) высвобождают из своих запасов, недостаточно для того, чтобы покрыть возникший на мировом рынке дефицит, считает вице-премьер РФ Александр Новак.

"Остатки, которые сейчас активно используются из различных резервов, из резервов стран, входящих в Международное энергетическое агентство - Соединенные Штаты, европейские страны, уже было принято решение о высвобождении из запасов порядка 500 млн баррелей. А по нашим оценкам, рынок недополучил уже 2,2 млрд баррелей. То есть этого все равно недостаточно", - сказал Новак в интервью телеканалу "Соловьев Live".

Он отметил, что, несмотря на то, что в странах ОЭСР запасы углеводородов ранее находились на достаточно высоких уровнях, возможности для их высвобождения исчерпаются.

"Поэтому дополнительные объемы высвобождения - это будет ущерб в целом для тех стран, которые их создают. И здесь есть еще вопрос, связанный с тем, когда, допустим, рынок восстановится, необходимо будет пополнять эти запасы. Это тоже будет давить на спрос", - добавил вице-премьер.

По его мнению, на стабилизацию мирового нефтяного рынка после полной разблокировки транзита танкеров через Ормузский пролив потребуется 1-1,5 года.

В марте на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке страны-участницы МЭА договорились поставить на рынок почти 412 млн баррелей из своих стратегических резервов: около 296,5 млн баррелей нефти и 115 млн баррелей нефтепродуктов. По последним данным, на рынок поступило около 325 млн баррелей, что составляет более 80% от обещанного показателя.

В начале октября президент США Дональд Трамп сообщил, что страны Европы согласились высвободить "огромный объем" стратегических запасов дизтоплива. Перед этим издание Politico со ссылкой на источники написало, что Франция предложила странам ЕС высвободить из резервов 50 млн баррелей дизельного топлива и 50 млн баррелей нефти в ответ на призывы США.

После этого страны, входящие в G7, в конце прошлой недели объявили о намерении высвободить из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива. При этом альянс не представил разбивку объемов и видов топлива, подлежащих выпуску, а также не уточнил, кто из стран примет участие в этом.

МЭА в пятницу проинформировало, что страны-участницы организации ускорят высвобождение ранее обещанных 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических резервов (в рамках мартовского решения - ИФ), в ближайшее время высвободят 20 млн баррелей дизельного топлива.