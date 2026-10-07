Высвобождение 100 млн баррелей нефти из запасов МЭА проведут в рамках мартовского соглашения

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - Планируемое странами-участницами Международного энергетического агентства высвобождение из запасов 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов будет сделано в рамках мартовского соглашения по поставке на рынок около 400 млн баррелей, а не сверх этого объема.

"Полное высвобождение всех запасов, которые были обещаны, но еще не высвобождены в рамках коллективного плана действий от марта 2026 года, выведет на рынок приблизительно 100 млн баррелей, - заявило МЭА. - На сегодняшнем заседании правительства стран-участниц МЭА выразили поддержку ускорению высвобождения запасов нефти (. . .) с целью завершения этого процесса в кратчайшие сроки".

Организация подчеркивает, что некоторые страны высвободили больший объем, чем обещали первоначально.

Совокупные запасы всех стран-участниц объединения в настоящее время эквивалентны примерно 1,1 млрд баррелей, включая более 200 млн баррелей дизельного топлива. "МЭА готово выпустить на рынок дополнительные запасы этой нефти, если это потребуется", - отметили в организации.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что страны Европы согласились высвободить "огромный объем" стратегических запасов дизтоплива. Перед этим издание Politico со ссылкой на источники написало, что Франция предложила странам ЕС высвободить из резервов 50 млн баррелей дизельного топлива и 50 млн баррелей нефти в ответ на призывы США.

После этого страны, входящие в G7, в конце прошлой недели объявили о намерении высвободить из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива. При этом альянс не представил разбивку объемов и видов топлива, подлежащих выпуску, а также не уточнил, кто из стран примет участие в этом.

В марте на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке страны-участницы МЭА договорились поставить на рынок почти 412 млн баррелей из своих стратегических резервов: около 296,5 млн баррелей нефти и 115 млн баррелей нефтепродуктов. По последним данным, на рынок поступило около 325 млн баррелей, что составляет более 80% от обещанного показателя.