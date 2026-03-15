Поиск

Страны МЭА высвободят почти 412 млн баррелей нефти из стратрезервов

Фото: Brandon Bell/Getty Images

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Почти 412 млн баррелей нефти вскоре поступит на мировой рынок из стратегических резервов стран-участниц Международного энергетического агентства (МЭА) для снижения ценовой напряженности, возникшей из-за конфликта на Ближнем Востоке и блокады Ормузского пролива, говорится в заявлении МЭА, опубликованном в воскресенье.

Согласно сообщению, 72% от высвобождаемого сырья будет нефть (около 296,5 млн баррелей), еще 28% - нефтепродукты (около 115 млн баррелей).

"Запасы стран-участниц МЭА в Азии и Океании будут предоставлены как можно скорее, а запасы стран-участниц из Северной и Южной Америки, а также Европы начнут поступать с конца марта", - говорится в сообщении.

Наибольший объем обеспечат страны американского региона - почти 196 млн баррелей, но только нефти. Чуть более 172 млн баррелей будет взято из государственных резервов, еще 23,6 млн баррелей - из других источников.

Страны Азии и Океании поставят на рынок 108,6 млн баррелей: 66,8 млн - из государственных резервов, 41,8 млн баррелей - из промышленных (находятся в распоряжении отраслевых компаний - ИФ). Большая часть будет нефть - около 65 млн баррелей, еще 43 млн баррелей - нефтепродукты.

Европейские страны высвободят 107,5 млн баррелей: 32,7 млн баррелей из государственных запасов, 74,8 млн баррелей - из промышленных. В отличие от других стран, основной вклад Европы будет выражен в поставке нефтепродуктов - чуть более 73 млн баррелей, еще почти 34,5 млн баррелей - нефть.

Страны-участницы МЭА объявили о договоренности поставить из своих стратегических резервов около 400 млн баррелей в среду. Всего они располагают более чем 1,2 млрд баррелей стратегических запасов нефти. Также страны, входящие агентство, имеют 600 млн баррелей промышленных резервов, находящихся в госсобственности.

нефть МЭА
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

