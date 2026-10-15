Страны МЭА ускорят работу по высвобождению обещанных запасов нефти

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Страны Международного энергетического агентства (МЭА) ускорят высвобождение ранее обещанных 100 млн баррелей нефти и нефтепродуктов из своих стратегических резервов, в ближайшее время высвободят 20 млн баррелей дизельного топлива, говорится в заявлении организации по итогам заседания совета управляющих МЭА.

"Достигнута договоренность об ускорении выпуска оставшихся объемов. Конкретные планы уже разработаны, в том числе как можно скорее будет высвобождено более 20 млн баррелей дизельного топлива", - говорится в заявлении.

Организация напоминает, что страны МЭА уже поставили на рынок 330 млн баррелей нефти и нефтепродуктов (из обещанных в марте более 400 млн баррелей - ИФ): "Принято решение предпринять все необходимые шаги для завершения выпуска оставшихся объемов в размере около 100 млн баррелей в установленные сроки с учетом национальных условий".

Совет управляющих МЭА призвал страны-участницы организации, обладающих мощностями по добыче и переработке нефти, ускорить поставки энергоносителей на мировой рынок, особенно дизельного топлива.

Ранее в МЭА сообщили, что совокупные запасы всех стран-участниц объединения в настоящее время эквивалентны примерно 1,1 млрд баррелей, включая более 200 млн баррелей дизельного топлива.

В начале октября президент США Дональд Трамп сообщил, что страны Европы согласились высвободить "огромный объем" стратегических запасов дизтоплива. Перед этим издание Politico со ссылкой на источники написало, что Франция предложила странам ЕС высвободить из резервов 50 млн баррелей дизельного топлива и 50 млн баррелей нефти в ответ на призывы США.

После этого страны, входящие в G7, в конце прошлой недели объявили о намерении высвободить из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива. При этом альянс не представил разбивку объемов и видов топлива, подлежащих выпуску, а также не уточнил, кто из стран примет участие в этом.

Как сообщалось, в марте на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке страны-участницы МЭА договорились поставить на рынок почти 412 млн баррелей из своих стратегических резервов: около 296,5 млн баррелей нефти и 115 млн баррелей нефтепродуктов. По последним данным, на рынок поступило около 325 млн баррелей, что составляет более 80% от обещанного показателя.