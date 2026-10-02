Страны Европы согласились высвободить часть стратегических запасов дизтоплива

Архивное фото Фото: Jan Woitas/picture alliance via Getty Images

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что страны Европы приняли решение высвободить "огромный объем" стратегических запасов дизельного топлива.

"Европа только что согласилась высвободить огромный объем их значительных запасов дизельного топлива", - написал он в социальной сети X и добавил, что процесс высвобождения начнется немедленно.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "Большой семерки" намерены высвободить из стратегических запасов до 100 млн баррелей нефти и дизельного топлива, передает Bloomberg. Планируется, что эта операция пройдет в течение ближайших четырех месяцев.

По словам президента Франции, в G7 надеются, что такие меры приведут к снижению цен на топливо.

Ранее сообщалось, что Макрон 2 октября должен был провести видеоконференцию G7 по обсуждению мер по нормализации ситуации на энергетических рынках.

Ранее Вашингтон призвал Европу распечатать стратегические запасы, чтобы добиться снижения цен на дизельное топливо, в том числе, в США.