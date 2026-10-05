Wildberries запустила в Тверской области доставку заказов через передвижной пункт выдачи

Москва. 5 октября. INTERFAX.RU - Wildberries (входит в группу RWB) в тестовом режиме запустила в Тверской области новый формат доставки заказов через передвижной пункт выдачи - автолавку, говорится в пресс-релизе RWB.

Пилотный проект реализуется совместно с министерством промышленности и торговли региона и охватывает 12 населенных пунктов Краснохолмского муниципального округа, где отсутствуют стандартные пункты выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries.

Предполагется, что новый формат позволит жителям малонаселенных и удаленных территорий получать заказы непосредственно в своих населенных пунктах, без необходимости добираться до ближайшего ПВЗ.

"Для нас важно, чтобы жители разных населенных пунктов имели равный доступ к широкому ассортименту маркетплейса, независимо от расстояния до ближайшего пункта выдачи. Поэтому мы постоянно ищем новые форматы, которые позволяют сделать доставку удобнее и доступнее. Одним из таких решений стал пилотный запуск доставки с помощью автолавки. Этот формат позволит жителям небольших деревень, где пока нет привычных ПВЗ, получать необходимые товары непосредственно в своем населенном пункте", - заявила через пресс-службу глава RWB, основатель Wildberries Татьяна Ким.

На первом этапе проект охватит 12 населенных пунктов Краснохолмского муниципального округа: Поляны, Трофимово, Рогачево, Бекрень, Дор, Могочи, Ременники, Юрово, Желобни, Большое Рогозино, Хвощино и Черную.

Автолавка с заказами Wildberries будет приезжать в населенные пункты по установленному расписанию четыре дня в неделю.

По итогам тестирования компания оценит результаты проекта и рассмотрит возможность его масштабирования на другие муниципальные образования и населенные пункты.

В пресс-службе RWB "Интерфаксу" сообщили, что пилотный проект доставки заказов через передвижной пункт выдачи ориентирован на населенные пункты со средней численностью 60 человек.

"Для такой услуги компания снизила стоимость доставки: (при сумме заказа - ИФ) от 1,5 тысяч рублей - бесплатно, а если сумма меньше, то она составляет 49 рублей. Доставку через автолавку осуществляет партнер. Он принимает и перевозит заказ, в котором вес одного товара не превышает 25 кг", - отметили в компании.