Силуанов не согласен считать большим плановый дефицит трехлетнего бюджета на уровне 2%

На фоне глобальных задач, стоящих перед страной, это небольшой дефицит, сказал министр

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Планируемый уровень дефицита федерального бюджета в ближайшую трехлетку - около 2% ВВП ежегодно - не является существенным в текущих условиях, считает министр финансов Антон Силуанов.

"Вы сказали, большой дефицит. Я бы здесь поспорил, у нас средний дефицит в следующей трехлетке около 2% ВВП. Считаю, что в условиях, когда мы концентрируем ресурсы на глобальнейших задачах, которые стоят перед нашей страной, это небольшой дефицит", - сказал он на встрече с представителями думской фракции "Справедливая Россия".

Для примера министр привел уровень дефицитов в странах G20, где он в среднем составляет порядка 5% ВВП. "У нас 2%, и это позволяет нам держать невысокий долг, ну и соответственно, такая политика будет дальше продолжаться", - отметил он.

Дефицит бюджета в 2027 году прогнозируется на уровне 5,443 трлн рублей, или 2,2% ВВП, что превышает запланированный текущим законом о бюджете показатель в 3,186 трлн рублей, или 1,2% ВВП. В 2028 году дефицит, согласно проекту, составит 5,12 трлн рублей, или 1,9% ВВП, по сравнению с изначальными 3,514 трлн рублей, или 1,3% ВВП.

В 2029 году, новом для прогнозирования, дефицит запланирован на уровне 5,245 трлн рублей, или 1,9% ВВП.