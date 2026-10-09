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Минфин оценил дефицит бюджета за 9 месяцев в 5,186 трлн рублей, или 2,2% ВВП

Минфин оценил дефицит бюджета за 9 месяцев в 5,186 трлн рублей, или 2,2% ВВП
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Москва. 9 октября. INTERFAX.RU - Федеральный бюджет РФ в январе-сентябре 2026 года, по предварительным данным, был исполнен с дефицитом в размере 5,186 трлн рублей, или 2,2% ВВП, свидетельствует краткая ежемесячная информация Минфина.

Законом о бюджете на текущий год дефицит был запланирован на уровне 3,786 трлн рублей, или 1,6% ВВП. Однако в сентябре Минфин повысил оценку дефицита по итогам года до 7,345 трлн рублей, или 3,2% ВВП.

Министерство объясняет, что увеличение расходов на финансирование ключевых приоритетов в совокупности с сокращением базовых нефтегазовых доходов потребовали некоторого отклонения от целевых параметров структурного баланса. При этом Минфин отмечает, что расширение структурного дефицита (до 1,8% ВВП) в текущем году финансируется преимущественно, не прибегая к дополнительным заимствованиям на рынке ОФЗ, что призвано смягчить ситуацию с доступностью кредитных ресурсов для внебюджетного сектора и поддержать стабильность на финансовых рынках.

В январе-сентябре 2025 года дефицит составлял 3,471 трлн рублей, или 1,6% ВВП.

Минфин не раскрывает помесячные показатели. В январе-августе, по предварительным данным министерства, дефицит составлял 5,795 трлн рублей, или 2,5% ВВП. Исходя из сопоставления с этими цифрами, в сентябре был профицит в 609 млрд рублей. Аналогичный уровень получается и из сопоставления с данными Федерального казначейства за 8 месяцев, которые публиковались позже данных Минфина, так как они фактически совпадают с оценкой министерства (5,8 трлн рублей). В августе профицит также оценивался в сумму порядка 600 млрд рублей, до этого профицит наблюдался в июне в размере 196 млрд рублей.

Доходы бюджета в январе-сентябре увеличились на 10% год к году и составили 29,639 трлн рублей. При этом в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов как федерального бюджета (+18,8% г/г), так и бюджетной системы в целом (+13,1% г/г) наблюдается положительная динамика, отмечает Минфин.

Ненефтегазовые доходы увеличились на 18,8% - до 24,168 трлн рублей. Поступления НДС выросли на 27,4%, до 13,467 трлн рублей.

Нефтегазовые доходы сократились на 17,2% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили 5,471 трлн рублей, что выше их базового размера за этот период (5,306 трлн рублей), вследствие снижения среднего обменного курса доллара, а также роста демпфирующей компоненты на фоне опережающего роста мировых цен на нефтепродукты.

Расходы бюджета, по предварительной оценке, в январе-сентябре выросли год к году на 14,5% - до 34,825 трлн рублей. Предельный размер расходов может быть увеличен в текущем году в пределах поступления дополнительных ненефтегазовых доходов, а также за счет привлечения (в размере не более 3 трлн рублей) других источников финансирования дефицита, отмечает Минфин.

Хроника 03 июня 2024 года – 09 октября 2026 года Бюджет РФ
Минфин НДС ОФЗ ВВП Федеральное казначейство
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