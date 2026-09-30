Правительство внесло в Госдуму проект бюджета РФ на трехлетку

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Правительство РФ направило в Госдуму законопроект "О федеральном бюджете на 2027 год и плановый период 2028-2029 годов". Распоряжение о его внесении подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Также в Госдуму направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение для государственных финансов, говорится в официальном сообщении правительства.

Планируется, что в 2027 году расходы составят 48,8 трлн рублей, доходы - 43,3 трлн рублей. На 2028 и 2029 годы расходы определены на уровне 50,9 трлн рублей и 53,9 трлн рублей, доходы - 45,8 трлн рублей и 48,6 трлн рублей соответственно.

Таким образом, дефицит федерального бюджета запланирован в размере 5,5 трлн, 5,1 трлн и 5,3 трлн рублей.

В проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы полностью учтены необходимые объемы финансирования социально значимых направлений, в частности, увеличены по сравнению с 2026 годом расходы на здравоохранение, сообщает пресс-служба правительства РФ.

"На развитие отрасли здравоохранения расходы по сравнения с 2026 годом увеличены. Только в 2027 году на эти цели будет направлено более 7 трлн рублей (1,8 трлн рублей предусмотрено в федеральном бюджете и еще 5,2 трлн рублей - по линии бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования)", - говорится в сообщении правительства в связи с внесением в Госдуму проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы.

Правительство отмечает, что "детский бюджет" на три года составит более 10 трлн рублей, а также продолжится выплата единого пособия и материнского капитала (он будет проиндексирован по уровню фактической инфляции), ежегодной семейной выплаты в виде возмещения части уплаченного налога на доходы физических лиц гражданам с двумя и более детьми.

Необходимое финансирование в проекте бюджета предусмотрено на развитие отрасли образования, акцент сделан на развитие инфраструктуры.

"На эти цели будет направлено более 100 млрд рублей. Речь идет о строительстве 150 новых школ к 2030 году. На капитальный ремонт общеобразовательных учебных заведений будет направлено 201,4 млрд рублей. На ремонт и строительство детских садов - еще около 73,4 млрд рублей", - говорится в сообщении.