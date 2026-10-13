Госдума утвердила исполнение бюджета РФ за 2025 г. с дефицитом 5,63 трлн руб.

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Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Госдума на пленарном заседании во вторник приняла закон об исполнении федерального бюджета за 2025 г., который был исполнен с дефицитом в 5,63 трлн руб., или 2,6% ВВП.

Документ (№ 1260086-8) правительство внесло в парламент в июне.

Согласно пояснительной записке, доходы федерального бюджета в 2025 г. составили 37,28 трлн руб. или 17,4% ВВП (в 2024 г. - 18,1% ВВП), расходы составили 42,91 трлн руб. или 20% ВВП (в 2024 г. - 19,9% ВВП). Дефицит составил 2,6% ВВП (в 2024 г. - 1,7% ВВП).

Нефтегазовые доходы снизились до 8,48 трлн руб. против 11,13 трлн руб. годом ранее, их доля к ВВП уменьшилась с 5,5% до 4%. Это произошло под воздействием динамики цен на энергоносители, а также структурных показателей отрасли, говорится в пояснительной записке к документу. Нефтегазовые доходы выросли до 28,81 трлн руб., или 13,4% ВВП (в 2024 г. - 12,6% ВВП).

Бюджет был исполнен при средней цене нефти Urals $55,7 за баррель (в прогнозе было $57,9) и среднем курсе 83,4 рубля за доллар (в прогнозе 86,1 рубля). ВВП составил 214,26 трлн руб. Госдолг РФ на 1 января 2026 г. составил 35,13 трлн руб., увеличившись за год на 6,09 трлн руб., или на 21%.

Объем размещения государственных ценных бумаг, номинированных в рублях, в 2025 г. составил 6,81 трлн руб. В заключении комитет по бюджету отмечает, что размещение государственных ценных бумаг, номинированных в российской валюте, является максимальной величиной за последние годы и в 1,7 раза больше фактического показателя 2024 г. (3,5 трлн руб.), и в 2,6 раза - 2023 г. (2,6 трлн. руб.).

Комитет Госдумы по бюджету и налогам в сводном заключении на законопроект указал на сохраняющийся разрыв между спросом и предложением на государственные облигации. Как отмечает Счетная палата, в 2025 г. совокупный объем спроса на аукционах со стороны участников рынка на государственные облигации в 2,2 раза меньше предложения Минфина. Комитет также обращает внимание на необходимость взвешенной политики в части управления дефицитом федерального бюджета с целью обеспечить условия размещения ценных бумаг, не приводящие к неконтролируемому увеличению расходов на обслуживание государственного долга.

Комитет в своем заключении отметил, что с 2020 г. доля ликвидных активов Фонда национального благосостояния уменьшилась в 2,1 раза и на 1 января 2026 г. составила 30,5%. "Поскольку ФНБ является гарантом пенсионного страхования, источником для программы долгосрочных сбережений граждан, а также обеспечивает макроэкономическую и финансовую устойчивость, целесообразен поиск путей увеличения размера ФНБ, в первую очередь его ликвидной части", - говорится в заключении.

Поступления от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности, составили в 2025 г. 4,4 млрд руб. По данным Счетной палаты, поступления от продажи акций, администрируемых Росимуществом, сократились по сравнению с 2024 г. в 7,4 раза, до 1,81 млрд руб., что объясняется отсутствием в 2025 г. крупных сделок. Как говорится в заключении, основной объем поступлений средств от продажи акций и иных форм участия в капитале в 2025 г. отражен в составе доходов федерального бюджета в части поступлений средств от продажи конфискованных акций (долей). "Комитет обращает внимание, что принятие таких решений правительства РФ должно иметь цель не поступление в федеральный бюджет, а повышение эффективности экономики в соответствующих сферах", - говорится в заключении комитета.

Счетная палата выявила при проверке исполнения бюджета за 2025 г. нарушений на 580 млрд руб., что на 30,7% больше, чем годом ранее (443,6 млрд руб.). Из них 354,7 млрд рублей пришлись на нарушения при определении объема и условий предоставления субсидий юрлицам. Объем таких нарушений вырос по сравнению с 2024 г. в 26,9 раза (с 13,2 млрд руб.).