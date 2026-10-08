Греф призвал активно использовать приватизацию для покрытия дефицита бюджета

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Доходы от приватизации крупных пакетов акций компаний с госучастием могли бы быть существенным дополнительным источником финансирования дефицита федерального бюджета, считает глава Сбербанка Герман Греф.

"Я до конца не понимаю пока планов приватизации на следующий год. Я думаю, что они будут утверждены вместе с утверждением бюджета в следующем году. Но, на мой взгляд, это большая возможность по дополнительному источнику покрытия дефицита бюджета", - сказал он, выступая на форуме "Сбер инвестиций".

В последние годы в проекте бюджета закладывается незначительная по меркам его доходной части программа приватизации, а крупные сделки проводятся отдельными решениями. Символические поступления заложены и в проекте на новую трехлетку. В пояснительной записке к проекту бюджета на 2027-2029 годы, внесенному в Госдуму, отмечается, что объем поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в федеральной собственности, в 2027 году составит 3 млрд рублей, в 2028 году – 231,6 млн рублей, в 2029 году – 231 млн рублей. Все эти суммы учтены в источниках финансирования дефицита. Дефицит бюджета в ближайшие три года запланирован в размере более 5 трлн рублей ежегодно.

"Я думаю, что на целый ряд предприятий мы бы точно нашли инвесторов, и я бы сам проинвестировал на рынок какое-то количество", - отметил Греф.

Отвечая на вопрос, верит ли он в то, что размещение компаний с госучастием привлечет существенное число частных инвесторов и ощутимо повысит капитализацию рынка, глава Сбербанка отметил: "Если будут вынесены качественные активы, конечно, почему нет? Существенно увеличит капитализацию рынка и возможности для инвесторов".

Греф уверен, что если государство приняло бы решение продать часть пакета акций Сбербанка, покупатели точно бы нашлись. "Это огромная возможность для клиентов. Пока таких планов нет, оговорюсь", - сказал он.