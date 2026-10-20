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Китай в сентябре увеличил импорт нефти из России и Бразилии на 20%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Продолжающиеся перебои с поставками нефти из стран Ближнего Востока заставляют КНР увеличивать ее закупки из России и Бразилии: в сентябре эти две страны обеспечили более 40% от общего объема китайского нефтяного импорта, следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В частности, среднесуточный объем экспорта нефти из России в Китай в сентябре составил 2,42 млн баррелей в сутки (б/с). Это на 20% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, но на 8,5% меньше, чем в августе текущего. При этом расходы Пекина на российскую нефть составили $6,59 млрд против $6,47 млрд в предыдущем месяце.

Бразилия в сентябре в среднем поставляла в Китай 1,25 млн б/с - более чем на 20% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года, и почти на 42% больше, чем в августе. Благодаря стабильному экспорту углеводородов страна по итогам трех кварталов стала вторым по величине поставщиком нефти, опередив Саудовскую Аравию. Экспорт нефти из королевства в КНР продолжает снижаться: в сентябре он опустился до 657 тыс. б/с, что в 2,6 раза ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 11,5% ниже, чем в августе.

Поставки из Малайзии, которую традиционно считают основным промежуточным пунктом по доставке в Китай нефти из Ирана, в сентябре составили 282 тысячи б/с, что в 3,3 раза меньше, чем годом ранее, и в 2,2 раза меньше, чем в августе. Импорт из Индонезии, через которую также могут проходить потоки иранской нефти, снизился к сентябрю-2025 на 19,1%, а к августу - на 42,6%, составив 419 тысяч б/с.

По итогам девяти месяцев Россия с отрывом остается лидирующим экспортером нефти в КНР, поставив почти 87,59 млн т (или 2,34 млн б/с; +18,3%). Далее следуют Бразилия - 44,3 млн т (или 1,18 млн б/с; +33,3%), Саудовская Аравия - 43,12 млн т (или 1,15 млн б/с; -27,6%), Индонезия - 27,97 млн т (или 748 тысяч б/с; в 2025 году за аналогичный период экспортировано всего лишь 8,27 млн т), Малайзия - 25,42 млн т (или 680 тысяч б/с; вдвое меньше, чем годом ранее).

Ниже представлены данные о поставках основных экспортеров нефти в КНР, в тыс. б/с:

сентябрь-26сентябрь-25изм. г/гавгуст-26изм. сент./август
Россия24192016+20%2643-8,5%
Саудовская Аравия6571734-2,6 раза742-11,5%
Бразилия12521037+20,7%882+41,9%
Индонезия419518-19,1%730-42,6%
Малайзия282941-3,3 раза616-2,2 раза
Ирак11771453-19%327+3,6 раза
ОАЭ730695+5%685+6,6%
Оман298653-2,2 раза229+30,1%
Кувейт394231+70,6%382+3,1%
Ангола227524-2,3 раза430-1,9 раза
Канада336322+4,3%332+1,2%
ВСЕГО902711412-20,9%8932+1,1%

Бразилия Индонезия Иран Китай Саудовская Аравия ГТУ
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