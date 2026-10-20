Китай в сентябре увеличил импорт нефти из России и Бразилии на 20%
Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Продолжающиеся перебои с поставками нефти из стран Ближнего Востока заставляют КНР увеличивать ее закупки из России и Бразилии: в сентябре эти две страны обеспечили более 40% от общего объема китайского нефтяного импорта, следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
В частности, среднесуточный объем экспорта нефти из России в Китай в сентябре составил 2,42 млн баррелей в сутки (б/с). Это на 20% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, но на 8,5% меньше, чем в августе текущего. При этом расходы Пекина на российскую нефть составили $6,59 млрд против $6,47 млрд в предыдущем месяце.
Бразилия в сентябре в среднем поставляла в Китай 1,25 млн б/с - более чем на 20% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года, и почти на 42% больше, чем в августе. Благодаря стабильному экспорту углеводородов страна по итогам трех кварталов стала вторым по величине поставщиком нефти, опередив Саудовскую Аравию. Экспорт нефти из королевства в КНР продолжает снижаться: в сентябре он опустился до 657 тыс. б/с, что в 2,6 раза ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 11,5% ниже, чем в августе.
Поставки из Малайзии, которую традиционно считают основным промежуточным пунктом по доставке в Китай нефти из Ирана, в сентябре составили 282 тысячи б/с, что в 3,3 раза меньше, чем годом ранее, и в 2,2 раза меньше, чем в августе. Импорт из Индонезии, через которую также могут проходить потоки иранской нефти, снизился к сентябрю-2025 на 19,1%, а к августу - на 42,6%, составив 419 тысяч б/с.
По итогам девяти месяцев Россия с отрывом остается лидирующим экспортером нефти в КНР, поставив почти 87,59 млн т (или 2,34 млн б/с; +18,3%). Далее следуют Бразилия - 44,3 млн т (или 1,18 млн б/с; +33,3%), Саудовская Аравия - 43,12 млн т (или 1,15 млн б/с; -27,6%), Индонезия - 27,97 млн т (или 748 тысяч б/с; в 2025 году за аналогичный период экспортировано всего лишь 8,27 млн т), Малайзия - 25,42 млн т (или 680 тысяч б/с; вдвое меньше, чем годом ранее).
Ниже представлены данные о поставках основных экспортеров нефти в КНР, в тыс. б/с:
|сентябрь-26
|сентябрь-25
|изм. г/г
|август-26
|изм. сент./август
|Россия
|2419
|2016
|+20%
|2643
|-8,5%
|Саудовская Аравия
|657
|1734
|-2,6 раза
|742
|-11,5%
|Бразилия
|1252
|1037
|+20,7%
|882
|+41,9%
|Индонезия
|419
|518
|-19,1%
|730
|-42,6%
|Малайзия
|282
|941
|-3,3 раза
|616
|-2,2 раза
|Ирак
|1177
|1453
|-19%
|327
|+3,6 раза
|ОАЭ
|730
|695
|+5%
|685
|+6,6%
|Оман
|298
|653
|-2,2 раза
|229
|+30,1%
|Кувейт
|394
|231
|+70,6%
|382
|+3,1%
|Ангола
|227
|524
|-2,3 раза
|430
|-1,9 раза
|Канада
|336
|322
|+4,3%
|332
|+1,2%
|ВСЕГО
|9027
|11412
|-20,9%
|8932
|+1,1%