Китай в сентябре увеличил импорт нефти из России и Бразилии на 20%

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Продолжающиеся перебои с поставками нефти из стран Ближнего Востока заставляют КНР увеличивать ее закупки из России и Бразилии: в сентябре эти две страны обеспечили более 40% от общего объема китайского нефтяного импорта, следует из данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

В частности, среднесуточный объем экспорта нефти из России в Китай в сентябре составил 2,42 млн баррелей в сутки (б/с). Это на 20% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года, но на 8,5% меньше, чем в августе текущего. При этом расходы Пекина на российскую нефть составили $6,59 млрд против $6,47 млрд в предыдущем месяце.

Бразилия в сентябре в среднем поставляла в Китай 1,25 млн б/с - более чем на 20% больше, чем за аналогичный месяц 2025 года, и почти на 42% больше, чем в августе. Благодаря стабильному экспорту углеводородов страна по итогам трех кварталов стала вторым по величине поставщиком нефти, опередив Саудовскую Аравию. Экспорт нефти из королевства в КНР продолжает снижаться: в сентябре он опустился до 657 тыс. б/с, что в 2,6 раза ниже, чем за аналогичный месяц прошлого года, и на 11,5% ниже, чем в августе.

Поставки из Малайзии, которую традиционно считают основным промежуточным пунктом по доставке в Китай нефти из Ирана, в сентябре составили 282 тысячи б/с, что в 3,3 раза меньше, чем годом ранее, и в 2,2 раза меньше, чем в августе. Импорт из Индонезии, через которую также могут проходить потоки иранской нефти, снизился к сентябрю-2025 на 19,1%, а к августу - на 42,6%, составив 419 тысяч б/с.

По итогам девяти месяцев Россия с отрывом остается лидирующим экспортером нефти в КНР, поставив почти 87,59 млн т (или 2,34 млн б/с; +18,3%). Далее следуют Бразилия - 44,3 млн т (или 1,18 млн б/с; +33,3%), Саудовская Аравия - 43,12 млн т (или 1,15 млн б/с; -27,6%), Индонезия - 27,97 млн т (или 748 тысяч б/с; в 2025 году за аналогичный период экспортировано всего лишь 8,27 млн т), Малайзия - 25,42 млн т (или 680 тысяч б/с; вдвое меньше, чем годом ранее).

Ниже представлены данные о поставках основных экспортеров нефти в КНР, в тыс. б/с: