Китай в августе увеличил импорт российской нефти на 41%

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Рост импорта нефти Китаем в августе стал возможным благодаря увеличению поставок из России; закупки у других крупных стран-экспортеров снизились, прежде всего, у Саудовской Аравии – почти вдвое, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Китай в августе продолжил постепенное наращивание импорта нефти после его сокращения до декадного минимума в начале лета, увеличив показатель к июлю на 6,2% до 8,93 млн баррелей в сутки (б/с). Однако относительно августа-2025 показатель был ниже на 22,9%.

Россия оказалась фактически единственной из лидирующих поставщиков, кто в августе смог увеличить отгрузки нефти в КНР, общий объем которых достиг 2,64 млн б/с (или 11,22 млн тонн за целый месяц). Относительно июля показатель вырос на 22,6%, аналогичного месяца прошлого года - на 41,3%. Расходы Пекина на российскую нефти составили $6,47 млрд.

Суммарный импорт нефти Китаем из стран Ближнего Востока в прошлом месяце также находился на уровне близком к 2,6 млн б/с (или почти 11 млн тонн за месяц). Ключевой поставщик региона - Саудовская Аравия - снизил экспорт нефти в КНР почти вдвое относительно июля - до 742 тыс. б/с. Это также на 41% ниже, чем в августе прошлого года. ОАЭ, в свою очередь, постепенно восстанавливают свою долю на китайском рынке, увеличив поставки нефти к июлю почти на 20%, до 685 тыс. б/с. Однако это на 3,5% ниже, чем в августе прошлого года.

Вторым по величине экспортером нефти в КНР стала Бразилия. При этом поставки из страны снизились как относительно июля (почти на 25%), так и относительно августа-2025 (почти на 28%), составив 882 тыс. б/с.

Поставки из Малайзии, которую традиционно считают основным промежуточным пунктом по доставке в Китай нефти из Ирана, в августе выросли к июлю в 1,7 раза - до 616 тыс. б/с, но это все еще ниже, относительно уровня аналогичного месяца прошлого года. Импорт из Индонезии, через которую также могут проходить потоки иранской нефти, практически не изменился к уровню июля и составил - 730 тыс. б/с.

По итогам восьми месяцев Россия с отрывом остается лидирующим экспортером нефти в КНР, поставив почти 77,65 млн т (или 2,33 млн б/с; +18,1%). Далее следуют Саудовская Аравия - 40,42 млн т (или 1,21 млн б/с; -22,9%), Бразилия - 39,15 млн т (или 1,18 млн б/с; +35,2%), Индонезия - 26,25 млн т (или 780 тыс. б/с; в 2025 году за аналогичный период экспортировано всего лишь около 6 млн т), Малайзия - 24,26 млн т (или 730 тыс. б/с; почти вдвое меньше, чем годом ранее).

Ниже представлены данные о поставках основных экспортеров нефти в КНР, в тыс. б/с: