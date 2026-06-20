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Китай в мае сократил импорт нефти почти у всех поставщиков

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Китай в мае снизил закупки нефти почти у всех поставщиков на фоне падения ее национального импорта до восьмилетнего минимума, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Россия - крупнейший экспортер нефти в Китай - в среднем поставляла в прошлом месяце 1,92 млн б/с (впервые в 2026 году поставки были ниже 2 млн б/с - ИФ). Это на 2,5% ниже показателя за май прошлого года и на 12% меньше, чем в апреле. В абсолютном выражении Пекин закупил у Москвы в мае 8,16 млн т нефти на $5,96 млрд.

Бразилия второй месяц подряд находится на втором месяце по объему поставок нефти в Китай. В среднем страна поставляла 1,25 млн б/с, что почти на треть больше, чем в мае-2025, но на 13% меньше, чем в предыдущем месяце, когда был установлен новый исторический рекорд.

Совокупный импорт нефти Китаем из стран Ближнего Востока опустился до всего лишь 1,9 млн б/с. На фоне продолжавшейся весь май блокады Ормузского пролива Ирак и ОАЭ снизили поставки в КНР до символических 61 тыс. б/с и 67 тыс. б/с соответственно, а Кувейт и Катар вообще их прекратили.

При этом нарастить экспорт нефти в КНР удалось Саудовской Аравии, которая в отличие от других стран региона имеет альтернативный выход в Индийский океан через Баб-эль-Мандебский пролив. Поставки королевства в прошлом месяце составили 1,31 млн б/с. Это на 2% больше, чем в мае-2025, и на 6% больше, чем в предыдущем месяце.

Поставки из Малайзии, которую традиционно считают основным промежуточным пунктом по доставке в Китай нефти из Ирана, в мае снизились втрое как аналогичному месяцу прошлого года, так и к апрелю, до 368 тыс. б/с. При этом импорт из Индонезии, через которую также могут проходить потоки иранской нефти, составил 827 тыс. б/с, что практически соответствует уровню апреля (год назад страна почти не экспортировала нефть в КНР).

По итогам прошедших пяти месяцев 2026 года Россия с отрывом остается лидирующим экспортером нефти в КНР, поставив почти 49 млн т (или 2,37 млн б/с, +20%). Далее следуют Саудовская Аравия - 28,52 млн т (или 1,38 млн б/с, -8%), Бразилия - 26,22 млн т (или 1,27 млн б/с, +70%), Малайзия - 19,07 млн т (или 922 тыс. б/с, -39%), Индонезия - 17,62 млн т (или 852 тыс. б/с; в 2025 году за аналогичный период было поставлено всего лишь около 1 млн т).

Как сообщалось, поставки нефти в Китай в мае упали до минимума с октября 2017-го ввиду дефицита предложения на мировом рынке и снижения загрузки НПЗ на фоне действующего с марта запрета на экспорт основных видов топлива.

Ниже представлены данные о поставках основных экспортеров нефти в КНР, в млн б/с:

май-26май-25изм. г/гапрель-26изм. май/апр.
Россия1,9221,972-2,5%2,184-12%
Саудовская Аравия1,3061,277+2,3%1,234+5,8%
Малайзия0,3681,192- 3,2 раза1,118- 3 раза
Индонезия0,8270,146+ 5,6 раза0,838+1,3%
Бразилия1,2491,122+11,3%1,442-13,4%
Ирак0,0611,261- 20 раз0,116- 1,9 раза
ОАЭ0,0670,514- 7,7 раза0,142- 2,1 раза
Оман0,4630,72-35,7%0,541-14,4%
Кувейт00,286-0,61-
Ангола0,6410,621+3,2%0,617+3,9%
Канада0,3340,344-2,9%0,349-4,3%
ВСЕГО7,79111,69-33,4%9,361-16,8%
нефть Китай
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