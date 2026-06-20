Китай в мае сократил импорт нефти почти у всех поставщиков
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Китай в мае снизил закупки нефти почти у всех поставщиков на фоне падения ее национального импорта до восьмилетнего минимума, свидетельствуют расчеты "Интерфакса" на основе данных Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
Россия - крупнейший экспортер нефти в Китай - в среднем поставляла в прошлом месяце 1,92 млн б/с (впервые в 2026 году поставки были ниже 2 млн б/с - ИФ). Это на 2,5% ниже показателя за май прошлого года и на 12% меньше, чем в апреле. В абсолютном выражении Пекин закупил у Москвы в мае 8,16 млн т нефти на $5,96 млрд.
Бразилия второй месяц подряд находится на втором месяце по объему поставок нефти в Китай. В среднем страна поставляла 1,25 млн б/с, что почти на треть больше, чем в мае-2025, но на 13% меньше, чем в предыдущем месяце, когда был установлен новый исторический рекорд.
Совокупный импорт нефти Китаем из стран Ближнего Востока опустился до всего лишь 1,9 млн б/с. На фоне продолжавшейся весь май блокады Ормузского пролива Ирак и ОАЭ снизили поставки в КНР до символических 61 тыс. б/с и 67 тыс. б/с соответственно, а Кувейт и Катар вообще их прекратили.
При этом нарастить экспорт нефти в КНР удалось Саудовской Аравии, которая в отличие от других стран региона имеет альтернативный выход в Индийский океан через Баб-эль-Мандебский пролив. Поставки королевства в прошлом месяце составили 1,31 млн б/с. Это на 2% больше, чем в мае-2025, и на 6% больше, чем в предыдущем месяце.
Поставки из Малайзии, которую традиционно считают основным промежуточным пунктом по доставке в Китай нефти из Ирана, в мае снизились втрое как аналогичному месяцу прошлого года, так и к апрелю, до 368 тыс. б/с. При этом импорт из Индонезии, через которую также могут проходить потоки иранской нефти, составил 827 тыс. б/с, что практически соответствует уровню апреля (год назад страна почти не экспортировала нефть в КНР).
По итогам прошедших пяти месяцев 2026 года Россия с отрывом остается лидирующим экспортером нефти в КНР, поставив почти 49 млн т (или 2,37 млн б/с, +20%). Далее следуют Саудовская Аравия - 28,52 млн т (или 1,38 млн б/с, -8%), Бразилия - 26,22 млн т (или 1,27 млн б/с, +70%), Малайзия - 19,07 млн т (или 922 тыс. б/с, -39%), Индонезия - 17,62 млн т (или 852 тыс. б/с; в 2025 году за аналогичный период было поставлено всего лишь около 1 млн т).
Как сообщалось, поставки нефти в Китай в мае упали до минимума с октября 2017-го ввиду дефицита предложения на мировом рынке и снижения загрузки НПЗ на фоне действующего с марта запрета на экспорт основных видов топлива.
Ниже представлены данные о поставках основных экспортеров нефти в КНР, в млн б/с:
|май-26
|май-25
|изм. г/г
|апрель-26
|изм. май/апр.
|Россия
|1,922
|1,972
|-2,5%
|2,184
|-12%
|Саудовская Аравия
|1,306
|1,277
|+2,3%
|1,234
|+5,8%
|Малайзия
|0,368
|1,192
|- 3,2 раза
|1,118
|- 3 раза
|Индонезия
|0,827
|0,146
|+ 5,6 раза
|0,838
|+1,3%
|Бразилия
|1,249
|1,122
|+11,3%
|1,442
|-13,4%
|Ирак
|0,061
|1,261
|- 20 раз
|0,116
|- 1,9 раза
|ОАЭ
|0,067
|0,514
|- 7,7 раза
|0,142
|- 2,1 раза
|Оман
|0,463
|0,72
|-35,7%
|0,541
|-14,4%
|Кувейт
|0
|0,286
|-
|0,61
|-
|Ангола
|0,641
|0,621
|+3,2%
|0,617
|+3,9%
|Канада
|0,334
|0,344
|-2,9%
|0,349
|-4,3%
|ВСЕГО
|7,791
|11,69
|-33,4%
|9,361
|-16,8%