Импорт нефти Китаем в июне опустился до десятилетнего минимума - 7,1 млн б/с

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Высокие котировки, сохраняющиеся сбои в логистике ближневосточных поставок и внутренние ограничения на экспорт топлива обрушили китайский нефтяной импорт в июне до минимума с октября 2016 года.

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, суммарный импорт нефти республикой в прошлом месяце составил 29,27 млн тонн, что соответствует 7,12 млн баррелей в сутки (б/с). Относительно мая поставки снизились почти на 9%, аналогичного месяца прошлого года - более чем на 40%.

Внешнеторговая политика по-прежнему под давлением высоких закупочных цен на нефть: в июне средняя стоимость импортированного барреля составила почти $105. Всего Пекин потратил на нефть в прошлом месяце $22,4 млрд.

Суммарно за первое полугодие Китай импортировал 247,61 млн тонн нефти (соответствует 9,99 млн б/с), что на 11,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом суммарные затраты выросли на 1,8% - $148,33 млрд.

Детальную статистику по поставщикам ГТУ КНР опубликует 20 июля. Традиционно в число ведущих экспортеров нефти в Китай входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Малайзия, Бразилия и ОАЭ.