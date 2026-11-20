Поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в октябре восстановились

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Восстановление экспорта нефти из Саудовской Аравии позволило Китаю увеличить ее общий импорт в октябре на 9%, по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Королевство, поставлявшее в августе-сентябре в Китай около 700 тысяч баррелей в сутки (б/с), в октябре смогло увеличить этот объем до 1,86 млн б/с. Это также на 12% больше, чем за октябрь 2025 года. Восстановление поставок вернуло Саудовской Аравии статус второго по величине поставщика нефти в КНР.

Бессменный лидер этого рейтинга - Россия, в октябре она отправляла в Китай в среднем 2,36 млн б/с. Это всего на 2% меньше, чем в сентябре, но на 10% больше, чем в октябре-2025. При этом расходы Пекина на российскую нефть составили $6,81 млрд против $6,59 млрд в предыдущем месяце.

Экспорт нефти из Бразилии снизился к предыдущему месяцу на 28% - до 898 тысяч б/с. При этом показатель был выше аналогичного за октябрь-2025 на 7%.

Поставки из Малайзии, которую традиционно считают основным промежуточным пунктом по доставке в Китай нефти из Ирана, в октябре продолжили падать, опустившись до символических 184 тысяч б/с. Импорт из Индонезии, через которую также могут проходить потоки иранской нефти, снизился до 140 тысяч б/с.

По итогам десяти месяцев Россия с отрывом остается лидирующим экспортером нефти в КНР, поставив 97,61 млн т (или 2,35 млн б/с; +17,4%). Далее следуют Саудовская Аравия - 51 млн т (или 1,23 млн б/с; -23,4%), Бразилия - 48,1 млн т (или 1,16 млн б/с; +30,8%), Индонезия - 28,56 млн т (или 689 тысяч б/с; в 2025 году за аналогичный период экспортировано всего лишь 9,8 млн т), Малайзия - 26,2 млн т (или 606 тысяч б/с; более чем вдвое меньше, чем годом ранее).

Ниже представлены данные о поставках основных экспортеров нефти в КНР, в тысячах б/с: