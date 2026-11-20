Поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в октябре восстановились
Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Восстановление экспорта нефти из Саудовской Аравии позволило Китаю увеличить ее общий импорт в октябре на 9%, по данным Главного таможенного управления (ГТУ) КНР.
Королевство, поставлявшее в августе-сентябре в Китай около 700 тысяч баррелей в сутки (б/с), в октябре смогло увеличить этот объем до 1,86 млн б/с. Это также на 12% больше, чем за октябрь 2025 года. Восстановление поставок вернуло Саудовской Аравии статус второго по величине поставщика нефти в КНР.
Бессменный лидер этого рейтинга - Россия, в октябре она отправляла в Китай в среднем 2,36 млн б/с. Это всего на 2% меньше, чем в сентябре, но на 10% больше, чем в октябре-2025. При этом расходы Пекина на российскую нефть составили $6,81 млрд против $6,59 млрд в предыдущем месяце.
Экспорт нефти из Бразилии снизился к предыдущему месяцу на 28% - до 898 тысяч б/с. При этом показатель был выше аналогичного за октябрь-2025 на 7%.
Поставки из Малайзии, которую традиционно считают основным промежуточным пунктом по доставке в Китай нефти из Ирана, в октябре продолжили падать, опустившись до символических 184 тысяч б/с. Импорт из Индонезии, через которую также могут проходить потоки иранской нефти, снизился до 140 тысяч б/с.
По итогам десяти месяцев Россия с отрывом остается лидирующим экспортером нефти в КНР, поставив 97,61 млн т (или 2,35 млн б/с; +17,4%). Далее следуют Саудовская Аравия - 51 млн т (или 1,23 млн б/с; -23,4%), Бразилия - 48,1 млн т (или 1,16 млн б/с; +30,8%), Индонезия - 28,56 млн т (или 689 тысяч б/с; в 2025 году за аналогичный период экспортировано всего лишь 9,8 млн т), Малайзия - 26,2 млн т (или 606 тысяч б/с; более чем вдвое меньше, чем годом ранее).
Ниже представлены данные о поставках основных экспортеров нефти в КНР, в тысячах б/с:
|октябрь-26
|октябрь-25
|изм. г/г
|сентябрь-26
|изм. окт./сент.
|Россия
|2362
|2144
|+10,2%
|2419
|-2,4%
|Саудовская Аравия
|1856
|1653
|+12,3%
|657
|+2,8 раза
|Бразилия
|898
|840
|+6,9%
|1252
|-28,3%
|Индонезия
|140
|363
|-2,6 раза
|419
|-3 раза
|Малайзия
|184
|1128
|-6,1 раза
|282
|-34,8%
|Ирак
|1185
|1190
|-0,4%
|1177
|+0,7%
|ОАЭ
|814
|900
|-9,6%
|730
|+11,5%
|Оман
|317
|549
|-42,3%
|298
|+6,4%
|Кувейт
|286
|556
|-48,6%
|394
|-27,4%
|Ангола
|513
|562
|-8,7%
|227
|+2,3 раза
|Канада
|340
|321
|+5,9%
|336
|+1,2%
|ВСЕГО
|9876
|11382
|-13,2%
|9027
|+9,4%