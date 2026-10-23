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Азербайджан в 2027 году направит $2,3 млрд на проекты специального оборонного назначения

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Правительство Азербайджана планирует в 2027 году из госбюджета направить 4 млрд манатов ($2,35 млрд) на финансирование проектов и мероприятий специального оборонного назначения. Об этом говорится в законопроекте "О госбюджете Азербайджана на 2027 год", представленном в парламенте.

В госбюджете на 2026 год было предусмотрено 4,5 млрд манатов ($2,65 млрд) на финансирование проектов и мероприятий специального оборонного назначения.

Правительство в 2025 году из госбюджета выделило 4,866 млрд манатов ($2,86 млрд) на финансирование таких проектов. Объем финансирования в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличился на 1,373 млрд манатов или на 39,3%.

Официальный курс на 23 октября - 1,7 маната/$1.

Азербайджан
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