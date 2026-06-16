Азербайджан в 2025 году направил $2,9 млрд на специальные оборонные проекты

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Правительство Азербайджана в 2025 году из госбюджета выделило 4,866 млрд манатов ($2,86 млрд) на финансирование проектов и мероприятий специального оборонного назначения. Об этом говорится в законе "Об исполнении госбюджета Азербайджана за 2025 год", принятом парламентом страны.

"Объем финансирования таких проектов в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличился на 1,373 млрд манатов или на 39,3%", - говорится в документе.

В 2025 году бюджетные расходы на оборону и нацбезопасность, в целом, составили 8,068 млрд манатов, что на 1,5 млрд манатов или 22,9% больше, чем в 2024 году. В 2025 году расходы на оборону составили 20,9% всех бюджетных расходов (в 2024г - 17,4%).

Ранее сообщалось, что правительство Азербайджана в 2024 году направило из госбюджета 3,493 млрд манатов ($2,05 млрд) на финансирование проектов и мероприятий специального оборонного назначения, объем расходов на эти цели по сравнению с 2023 годом увеличился на 13,8%.