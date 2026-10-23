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OpenAI близка к привлечению $30 млрд, основные инвесторы будут из ОАЭ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик ChatGPT, близка к завершению очередного раунда финансирования на сумму до $30 млрд при оценке общей стоимости компании (до привлечения новых средств) в $1,25 трлн, сообщает CNBC со ссылкой на источники.

По их словам, основными инвесторами выступают представители ОАЭ и фонд Coatue.

Этот инвестраунд позиционируется как промежуточный этап перед ожидаемым первичным публичным размещением акций (IPO).

Обсуждение нового раунда финансирования началось после того, как в сентябре инвесторы сами обратились к OpenAI с соответствующими предложениями. 22 октября представители OpenAI сообщили инвесторам, что планируют получить все необходимые подписи к концу следующей недели, однако окончательный объем раунда пока не определен, отмечает CNBC.

По словам одного из источников, параллельно с привлечением инвестиций OpenAI ведет переговоры о коммерческом соглашении, которое обеспечит компании доступ к дополнительным вычислительным мощностям со стороны ОАЭ. В феврале руководство OpenAI заявило инвесторам, что к 2030 году компания планирует потратить на вычислительные ресурсы около $600 млрд.

В июне OpenAI в конфиденциальном порядке подала проспект эмиссии в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), однако точные сроки выхода на биржу пока не раскрываются. В августе финансовый директор OpenAI Сара Фрайар сообщила сотрудникам, что к 2027 году компания станет публичной. В то же время в сентябре главный исполнительный директор Сэм Альтман говорил о том, что "сейчас не самый подходящий момент для выхода на биржу".

Источники Financial Times полагают, что IPO, вероятно, состоится в первом полугодии 2027 года.

Предыдущий инвестраунд OpenAI прошел в марте. Его объем составил рекордные $122 млрд, общая оценка компании - $852 млрд.
Anthropic - основной конкурент OpenAI - также готовится к масштабному IPO, которое ожидается в ближайшем будущем. В мае Anthropic закрыл раунд финансирования на сумму $65 млрд, исходя из оценки компании в $965 млрд.

SEC ОАЭ США Coatue OpenAI Сара Фрайар Сэм Альтман
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