Anthropic хочет привлечь рекордные $100 млрд в ходе IPO на Nasdaq с участием Nvidia

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Москва. 14 сентября. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания Anthropic в ходе IPO хочет привлечь до $100 млрд с общей оценкой стоимости на уровне $2 трлн, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их словам, компания ведет переговоры с Nvidia Corp. о привлечении ее в качестве одного из якорных инвесторов сделки. Nvidia рассматривает возможность вложения до $10 млрд в рамках IPO, сказал один из источников агентства.

В качестве площадки для размещения Anthropic выбрала Nasdaq, а оценка стоимости может превысить $2 трлн, пишет Financial Times со ссылкой на источник. Предполагалось, что компания опубликует проспект IPO на прошлой неделе. Однако, по словам источников FT, она решила сначала показать документы небольшой группе инвесторов и ответить на их вопросы.

Выручка Anthropic во втором квартале подскочила в 14 раз в годовом выражении и составила $11,5 млрд, сообщила компания инвесторам. Это помогло ей получить скорректированную операционную прибыль, и текущий квартал она также рассчитывает завершить в плюсе.

На конец июля выручка Anthropic в пересчете на годовые темпы составляла $65 млрд против $9 млрд на конец прошлого года.

Валовая рентабельность компании превышает 80% без учета выручки, разделенной с партнерами по дистрибуции, и расходов на обучение моделей, сказали два источника FT.

Ожидается, что Anthropic проведет листинг до ноябрьских всеобщих выборов в США. В мае она привлекла $65 млрд при оценке в $965 млрд с учетом новых денег (post-money).

Конкурирующая OpenAI не будет выходить на биржу в 2026 году, заявил главный исполнительный директор Сэм Альтман. Ранее ожидалось, что компания проведет листинг также осенью этого года, а ее капитализация при размещении будет оценена примерно в $1 трлн.

SpaceX Илона Маска, в которую входит ИИ-стартап xAI, в июне провела IPO на рекордные $75 млрд при общей оценке на уровне $1,77 трлн. Еще $10,7 млрд она привлекла в результате исполнения андеррайтерами опциона доразмещения.