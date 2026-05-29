Anthropic привлек $65 млрд в ходе очередного инвестраунда, опередив по оценке OpenAI

Фото: Samuel Boivin/NurPhoto via Getty Images

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Американский ИИ-стартап Anthropic завершил очередной раунд привлечения финансирования, в рамках которого получил оценку в $965 млрд.

Для сравнения: OpenAI была оценена в $852 млрд в рамках мартовского инвестраунда.

Anthropic сообщил, что привлек $65 млрд в ходе прошедшего инвестраунда, в число участников которого вошли Altimeter Capital, Dragoneer, Greenoaks, Sequoia Capital и другие.

Anthropic был создан в 2021 году выходцами из OpenAI, его флагманским продуктом является ИИ-сервис Claude, который активно внедряют в свои бизнес-процессы компании из разных отраслей по всему миру.

В ходе февральского инвестраунда Anthropic был оценен в $380 млрд. С тех пор масштабы внедрения ее технологий среди корпоративных клиентов продолжили увеличиваться, а выручка компании в расчете на годовые темпы в мае превысила $47 млрд, отмечается в сообщении. Как ожидается, уже в июне этот показатель достигнет $50 млрд в пересчете на годовые темпы.

Новые средства Anthropic планирует направить на исследования, в том числе в сфере безопасности, а также на расширение вычислительных мощностей для удовлетворения растущего спроса на Claude и на масштабирование продуктов и партнерских программ.

Проведенный инвестраунд включает ранее объявленные инвестиции Amazon.com Inc. на сумму $5 млрд. В нем также приняли участие стратегические инфраструктурные партнеры Anthropic: Micron Technologies, Samsung Electronics и SK Hynix.

