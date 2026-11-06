Совет директоров "Роснефти" рекомендовал промежуточные дивиденды в 9,44 руб./акция

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров "Роснефти" рекомендовал общему собранию акционеров выплатить промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2026 года в размере 9,44 руб. на одну акцию, сообщила компания.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 12 января 2027 года.

Внеочередное заочное собрание акционеров для принятия решения по дивидендам созывается на 23 декабря 2026 года. В нем смогут принять участие лица, зарегистрированные в реестре на 29 ноября.

На выплату промежуточных дивидендов рекомендовано направить 50% от консолидированной прибыли по МСФО, относящейся к акционерам ПАО "НК "Роснефть", по итогам работы за первое полугодие 2026 года, уточняет НК.

Чистая прибыль "Роснефти" по МСФО в I полугодии 2026 года составила 200 млрд рублей.

Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778,17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб. Промежуточные дивиденды "Роснефти" за I полугодие 2025 года составили 11,567 руб., финальные дивиденды за 2025 год - 2,27 руб./акц.

Крупнейшими акционерами компании являются "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.