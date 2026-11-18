Банк "Юнистрим" не ожидает влияния санкций ЕС на фоне расчетов в рублях и валютах СНГ

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Санкции Евросоюза не повлияют на работу банка "Юнистрим", так как он еще с 2023 года сосредоточился на расчетах в рублях и национальных валютах стран СНГ, говорится в комментарии кредитной организации.

Банк "Юнистрим", являющийся оператором одноименной платежной системы, в понедельник попал в санкционный список ЕС.

В пресс-службе банка сообщили, что он не ожидает существенных изменений в текущей работе после попадания под санкции: у него нет активов в Европе, а расчеты по денежным переводам не проводятся в долларах и евро. "Юнистрим" сохраняет специализацию на переводах без открытия счетов, которыми, в частности, пользуются трудовые мигранты для помощи семьям.

"В обосновании решения ЕС содержится утверждение о предоставлении "Юнистримом" льготных периодов погашения кредитов российским военнослужащим. Банк не согласен с этим утверждением и сообщает, что не кредитует физических лиц, не имеет портфеля розничных кредитов и не предоставляет кредитных каникул. Основные направления его работы с гражданами включают денежные переводы без открытия банковских счетов и обмен валюты", - говорится в комментарии.

"Юнистрим" с июля 2023 года уже находится под санкциями США. После их введения он перешел на расчеты по денежным переводам в рублях и национальных валютах стран СНГ.

Банк также сообщил о смене председателя правления: главой "Юнистрима" вместо Каиржана Кудьярова утверждена Валерия Ионичева.

Банк "Юнистрим" работает на банковском рынке с 2006 года и выступает оператором международной платежной системы денежных переводов "Юнистрим". Банк специализируется на денежных переводах без открытия банковских счетов и валютообменных операциях, обслуживает клиентов через собственные офисы и партнерскую сеть. Одно из основных направлений его работы связано с денежными переводами трудовых мигрантов своим семьям.