Законопроекты об онлайн торговле вином через "Почту России" отложены

Москва и Московская области высказали к ним претензии

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Рассмотрение в Госдуме правительственных законопроектов № 332027-8 и № 332033-8 об онлайн продаже вина через сайт "Почты России" отложено на неопределенный срок; у Москвы и Московской области есть замечания к инициативам, сообщил председатель профильного комитета по экономической политике Максим Топилин.

"Да. На неопределенный", - сказал Топилин во вторник, отвечая на вопрос "Интерфакса", отложены ли соответствующие инициативы и на какой срок.

"Москва и Московская область выступили с рядом замечаний на комиссии по законопроектной деятельности. Официальных замечаний органов у нас нет", - добавил он.

Как сообщил информированный источник "Интерфакса", законопроект был перенесен по предложению спикера Госдумы Вячеслава Володина в связи с вопросами, возникшими к правительству по доработке инициативы.

Обсуждаемые инициативы предлагают провести эксперимент по розничной онлайн-продаже отечественного вина через сайт "Почты России" именно в этих регионах. Правительство внесло их в парламент в апреле 2023 года. 11 ноября депутаты одобрили их в первом чтении.

Законопроект № 332027-8 предусматривает в рамках эксперимента реализацию российского вина, крепленого и игристого, произведенного из винограда, выращенного на территории России, по договору розничной купли-продажи, заключаемому между продавцом и потребителем дистанционным способом с использованием специализированного сайта АО "Почта России".

Такая продажа будет производиться лицами, имеющими лицензию на производство, хранение и поставку произведенной алкогольной продукции или лицензию на производство, хранение, поставку и розничную продажу произведенной сельскохозяйственным товаропроизводителем винодельческой продукции, без получения дополнительной лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.

АО "Почта России" будет осуществлять хранение российского вина, находящегося в собственности продавцов, без получения лицензии на хранение такой продукции. Доставка и передача будет осуществляться в Москве и в Московской области.

Положения проекта закона распространяются также на вино, крепленое вино, игристое вино, произведенные из винограда, выращенного на территориях государств - членов Евразийского экономического союза, при условии подтверждения места произрастания такого винограда в порядке, установленном правом ЕАЭС.

Законопроект № 332033-8 вносит поправки в закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" в части исключения запрета на дистанционную торговлю алкогольной продукцией при проведении этого эксперимента.

Законопроект вызвал большой резонанс. В Госдуме его включили в повестку пленарного заседания для рассмотрения в первом чтении только при условии участия в дискуссии министра сельского хозяйства Оксаны Лут, главы Минцифры Максута Шадаева и гендиректора "Почты России" Михаила Волкова.

Интернет-торговля алкоголем в России запрещена с 2007 года, но все последующие годы предпринимались попытки ее легализации. Сначала Минфин подготовил соответствующий законопроект, ориентированный на начало онлайн-торговли с 2020 года. Но против этого выступили Минздрав и МВД. В 2021 году президент поручил правительству и "Почте России" провести эксперимент по продаже российских вин.