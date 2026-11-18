РЖД могут получить 20 млрд рублей на компенсацию расходов локомотивного комплекса

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" в 2027 году может получить из федерального бюджета субсидию в размере 20 млрд рублей на компенсацию операционных расходов локомотивного комплекса в грузовых перевозках, следует из поправок правительства ко второму чтению проекта федерального бюджета на 2027-2029 годы.

Текст законопроекта № 615-9, подготовленный ко второму чтению, размещен в электронной базе парламента.

Согласно таблице поправок, рекомендованных к принятию комитетом Госдумы по бюджету и налогам, в бюджет вводится новая строка: "Субсидия открытому акционерному обществу "Российские железные дороги" на частичную компенсацию операционных расходов локомотивного комплекса, понесенных в 2026-2027 годах по грузовым перевозкам". Средства на эти цели предусмотрены только на 2027 год, в 2028-2029 годах ассигнований нет. В редакции первого чтения такой субсидии не было.

Субсидия включена в федеральный проект "Развитие автомобилестроения и транспортного машиностроения" госпрограммы "Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности". Дополнительных расходов бюджета поправка не предусматривает: 20 млрд рублей перераспределены с другой строки этой госпрограммы.

Кроме того, поправка, внесенная группой депутатов и сенаторов, увеличивает на 3 млрд рублей - до 11,1 млрд рублей субсидии на 2027 год для РЖД, ФГУП "Крымская железная дорога" и ФГУП "Железные дороги Новороссии". Они возмещают потери в доходах от льготных тарифов на перевозку сельхозпродукции. На 2028 и 2029 годы на эти цели предусмотрено по 5,8 млрд рублей.

При рассмотрении проекта бюджета в первом чтении, в 2027-2029 годах РЖД также может получить более 20 млрд рублей субсидий на возмещение недополученных доходов от льготных тарифов на перевозку моторного топлива в направлении Дальневосточного федерального округа и отдельных регионов Сибири. В 2027 году на эти цели предусмотрено 6,8 млрд рублей, в 2028 году - 6,8 млрд рублей, в 2029 году - 6,7 млрд рублей.