ЦБ РФ определил полсотни признаков нелегальной деятельности на финансовом рынке

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ в методических рекомендациях банкам агрегировал критерии, по которым кредитные организации могут выявлять и предотвращать операции клиента с признаками нелегальной деятельности, всего в документе около 50 таких признаков, говорится в сообщении регулятора.

Рекомендации разработаны в связи с выявлением Банком России случаев использования недобросовестными участниками хозяйственной деятельности в противоправных целях, в том числе для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, услуг кредитных организаций по расчетно-кассовому обслуживанию, в том числе услуги по переводу денежных средств, электронных денежных средств, говорится в документе.

"При оценке подозрительных операций банкам рекомендовано использовать критерии в совокупности. Это позволит более оперативно выявлять нелегальных участников и своевременно принимать предусмотренные законодательством меры, вплоть до ограничения операций по счетам", - говорится в сообщении ЦБ.

Признаки нелегальной деятельности в методических рекомендациях сгруппированы по разным направлениям. В отдельную группу выделены признаки, указывающие на незаконное потребительское кредитование: выдача займов под видом деятельности ломбардов, оформление возвратного лизинга, а также ипотечные схемы, когда физлица и индивидуальные предприниматели выдают средства под залог жилья, зачастую единственного. В рекомендациях также приведены как общие, так и специальные признаки, характерные для финансовых пирамид, незаконного привлечения инвестиций, а также для посредников, которые содействуют нелегальным участникам рынка.

ЦБ советует банкам выявлять признаки, указанные в рекомендациях, как в рамках автоматизированного анализа операций клиентов, так и при проведении целевых углубленных проверок отдельных клиентов, их контрагентов, представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в отношении которых обнаружены обстоятельства, указывающие на возможное осуществление нелегальной деятельности на финансовом рынке.