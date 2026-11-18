Спрос на новогодний отдых в России отстает от прошлогодних показателей на 13%

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Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Спрос на отдых в российских регионах в предстоящие новогодние каникулы пока на 13% ниже прошлогоднего, участники рынка рассчитывают на активизацию бронирований в первой половине декабря, сообщила на пресс-конференции заместитель гендиректора туроператора "Алеан" Оксана Булах.

"В среднем по всем регионам спрос на новогодние каникулы отстает от прошлогоднего на 13%. При этом мы видим меньшее отставание в сегменте отелей 4 и 5*", - сказала она.

По ее словам, туристы интересуются поездками, но откладывают принятие решения. Участники рынка отмечают сокращение глубины продаж и ожидают пика спроса в первой половине декабря, в том числе в бюджетном и среднем ценовых сегментах.

Тройка наиболее популярных направлений остается прежней: в этом году первое место занимает Краснодарский край, второе - Москва, третье - Петербург. При этом спрос на отдых в Краснодарском крае снизился на 20%, в Москве - на 15%, в Петербурге - на 7%.

"Несмотря на то, что лидирующие топ-3 направления показали снижение спроса, есть регионы с ростом бронирований. Самый взрывной рост показал в этом году Алтай - это более 30%. Кабардино-Балкария. Карачаево-Черкесия также выросли более, чем на 10%", - сказала Булах.

По словам Булах, все больше туристов предпочитают встречать Новый год в горах.

Средний чек на новогодний отдых вырос на 11,5%, до 69,4 тыс. рублей против 62,3 тыс. рублей годом ранее. Средняя продолжительность поездки составляет 4,8 дня. При этом рост цен в целом по рынку Булах оценила в 5-7%: в отелях четырех-пяти звезд он составил менее 4%, в трехзвездочных - 5%, наиболее заметное подорожание произошло в бюджетном сегменте.

Более половины бронирований городских отелей приходится на заезды со 2-3 января, средняя продолжительность таких поездок составляет две ночи. В загородных объектах доля заездов с этих дат превышает 70%, а средняя продолжительность отдыха - три с половиной ночи.

Исключение, по словам Булах, составляет Подмосковье, где более 60% туров продано на даты, включающие новогоднюю ночь. Наименьшим спросом во всех сегментах пока пользуются заезды непосредственно на Рождество, 6-7 января.

"Длительные заезды от 7 дней на новогодние каникулы выбрали около 20% туристов, из них более 57% - это санатории, 32% - загородные курортные отели, 7% отели на горнолыжных курортах и 4% - все остальные направления", - отметила Булах.