ЦБ РФ включил Альфа-банк в реестр криптообменников

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - ЦБ принял решение внести Альфа-банк в реестр организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, сообщается на сайте регулятора.

Таким образом, банк стал 31-м участником госреестра. Сейчас туда входят в том числе Сбер, ВТБ, структура "Т-Технологий" (холдинговая компания Т-банка), "ТТ", банк "Инго", "Веб3.0", "Флайледжер" и РНКО "Платапэй", "Вэйбанк", банк "Держава".

Руководитель дирекции развития цифровых валют и инфраструктуры Альфа-банка Виктор Васильев 15 октября сообщал, что помимо криптообменника, банк также намерен создать собственный криптодепозитарий. Пока в реестре цифровых депозитариев ЦБ Альфа-банк не упоминается.

Васильев в середине ноябре вошел в состав комитета по стандартам деятельности организаций, осуществляющих обмен цифровых валют, при Банке России, который всего насчитывает 13 участников. В совет также входят представители Сбера, ВТБ, "Т-Технологий", ПСБ, ЦБ, Минфина, НАУФОР и других организаций.