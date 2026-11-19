Проект о праве ряда участников СПИК 1.0 зачесть убытки прошлых лет принят во II чтении

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении поправки, которые разрешают участникам специальных инвестиционных контрактов первого поколения (СПИК 1.0) уменьшать налоговую базу по прибыли от реализации контракта на убытки прошлых лет, в том числе на убытки, полученные до подписания контрактов, речь идет о модернизации действующего производства и расширении мощностей.

Поправки Минфин предложил ко второму чтению законопроекта №617-9, который входит в бюджетный пакет.

К СПИК 1.0 относятся контракты, заключенные с участием государства до реформы механизма в августе 2019 года. Они автоматически включены в реестр СПИК. Статус налогоплательщика - участника СПИК по ним возникает с момента включения инвестиционного проекта в специальный перечень (п. 2 ст. 25.16 НК), такие контракты заключались в 2016-2019 годах, в основном с автопроизводителями, химическими и фармацевтическими компаниями. Принятый во втором чтении законопроект предлагает дополнить статью 283 Налогового кодекса (НК), которая регулирует перенос убытков на будущее, новым пунктом. Согласно ему, участники СПИК 1.0, у которых предметом контракта является модернизация действующего производства, а также расширение мощностей для выпуска продукции, указанной в контракте, смогут уменьшать налоговую базу по деятельности в рамках инвестиционного проекта на суммы убытков, полученных в предыдущих налоговых периодах - как до, так и после подписания специального инвестиционного контракта. "Право на уменьшение налоговой базы в соответствии с настоящим пунктом сохраняется в течение всего срока действия специального инвестиционного контракта", - говорится в тексте поправок. Учитываться будет не весь убыток, а только та его часть, которая соответствует доле продукции по СПИК в выручке компании. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования, при этом компании смогут снизить налог на прибыль за каждый год с момента подписания контракта до его окончания, так как уточняется, что норма распространяется на правоотношения, возникшие начиная с налогового периода, в котором заключен соответствующий специальный инвестиционный контракт. Для уже завершенных контрактов прямого исключения на зачет убытков в законопроекте не предусмотрено, что по факту может означать возможность пересчитать налог и по уже истекшим контрактам за годы их действия.