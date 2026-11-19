Законопроект о налоге на сверхдоходы принят во II чтении

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект № 618-9 о налоге на сверхдоходы, который будет взиматься с горнодобывающих компаний в 2027-2029 годах исходя из прироста мировых цен на полезные ископаемые по сравнению с 2025 годом.

Налоговая база определяется как произведение объема добычи и превышения средней мировой цены в 2026-2028 годах над средней ценой 2025 г. Для 2027 и 2028 годов цена 2025 года умножается на коэффициенты 1,1 и 1,21 соответственно. Если прирост цен составит менее 10%, налог взиматься не будет. Налог также не возникнет, если на участке недр не велась добыча в 2025 году, также налог не будет взиматься, если НДПИ по соответствующему полезному ископаемому за 2025 год составил менее 10 млн рублей.

Ставка составит 30%, для золота - 20%. При этом общая сумма нового налога будет ограничена 15% выручки по каждому виду полезных ископаемых за вычетом начисленного НДПИ.

Из перечня облагаемых полезных ископаемых исключены марганец, хром, вольфрам и молибден. Налог по-прежнему будет распространяться на товарные руды железа и цветных металлов (алюминий, медь, никель, кобальт, свинец, цинк, олово, сурьма, магний), многокомпонентные комплексные руды с такими компонентами, горно-химическое сырье, а также полупродукты, содержащие драгоценные металлы.

Если у полезного ископаемого нет цены на мировом рынке, для расчета будет использоваться мировая цена на продукт, который это ископаемое содержит, с пересчетом на его содержание в продукте.

Налог уплачивается не позднее 28 апреля 2027-2029 годов. При этом предусмотрена отсрочка. Если налог, подлежащий уплате в 2027 году, превышает 4% расчетной выручки компании от реализации всех облагаемых полезных ископаемых, до 28 апреля 2027 года платится сумма в пределах 4% выручки, а остаток можно внести до 28 апреля 2029 года. Для налога, подлежащего уплате в 2028 году, действует тот же порядок с порогом 5% выручки, остаток также платится до 28 апреля 2029 года.

Налог будет зачисляться в федеральный бюджет.