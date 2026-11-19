Дума приняла во II чтении законопроект о повышении спецставки налога для личных фондов до 22%

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Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении поправки в Налоговый кодекс (НК) РФ, увеличивающие с 15% до 22% ставку налога для личных фондов, более 90% доходов которых составляют пассивные доходы, в том числе дивиденды, выплаты по облигациям и от сдачи недвижимости в аренду.

Этот документ (№617-9) входит в бюджетный пакет законопроектов, который правительство РФ внесло в Госдуму 30 сентября.

Сейчас личные фонды уплачивают с доходов налог по специальной ставке 15%, если более 90% таких поступлений относятся к пассивным: дивидендам, процентному доходу от долговых обязательств любого вида, сдачи в аренду недвижимости, распределения прибыли или имущества организаций, доходов по операциям с производными финансовыми инструментами и т.д. При несоблюдении условия о структуре доходов фонда применяется ставка в 25%.

Законопроект повышает специальную ставку для личных фондов с 15% до 22% и расширяет список доходов, которые будут учитывать в качестве "пассивных". К таковым проект относит поступления от реализации ценных бумаг, удостоверяющих долговые обязательства, долговых цифровых финансовых активов.

Сейчас личные фонды могут быть как наследственными (регистрируются после смерти), так и прижизненными - создающимися для управления имуществом, бизнесом, активами. Минимальный взнос в фонд (за исключением наследственного) составляет 100 млн рублей.,