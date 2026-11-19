Глава РЖД ожидает сокращения погрузки на сети компании в 2026 году

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Погрузка на сети РЖД в 2026 году будет чуть меньше 2025 года и составит 1,1 млрд тонн, сообщил ИС "Вести" глава компании Олег Белозеров в интервью ИС "Вести".

По его словам, 2026 год необычен - "если раньше горизонт планирования можно было видеть более долгосрочным - три года, год, месяц, то на сегодняшний момент ситуация меняется очень динамично, и каждый день вносит какие-то коррективы. Соответственно, и конец ноября, и декабрь тоже еще что-то может поправить. Но в целом уже тоже можно сказать о том, что погрузка в этом году будет чуть ниже предыдущего года. Это будет где-то 1,1 млрд тонн грузов", - сказал Белозеров.